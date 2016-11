Langfristig eigenständig

Noch für kurze Zeit Kollegen: Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit ­US-Verteidigungsminister Ash Carter am 8. März 2016 im Pentagon Foto: DoD photo by Senior Master Sgt. Adrian Cadiz

Eine erste Entwarnung hat Barack Obama schon vor seiner gestrigen Ankunft in Berlin gegeben. »Eine der Botschaften, die ich überbringen kann«, teilte der scheidende US-Präsident kurz vor dem Aufbruch zu seiner letzten Europareise im Amt mit, sei das »Bekenntnis« seines designierten Nachfolgers Donald Trump »zur NATO und der transatlantischen Allianz«. Wie Trump zur NATO stehe, genau darum hatten sich so manche im außenpolitischen Establishment der Bundesrepublik ernsthaft gesorgt. Hatte der Kandidat im Wahlkampf das westliche Kriegsbündnis nicht ausdrücklich für »obsolet« erklärt? Hatte er nicht gedroht, sämtlichen Mitgliedsstaaten, die nicht die offiziell geforderten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts ins Militär investierten, im Fall der Fälle den Beistand zu versagen? »In meinen Gesprächen mit dem designierten Präsidenten hat er ein großes Interesse gezeigt, den Kern unserer strategischen Beziehungen zu erhalten«, teilte Obama nun mit; und um die Sorgen in Berlin weiter zu zerstreuen, ergänzte er: »Ich denke, letzten Endes ist er pragmatisch.«

Für Berlin hat die NATO nach wie vor erhebliche Bedeutung. Mit dem westlichen Kriegsbündnis verbinden die bundesdeutschen Eliten keineswegs nur die nostalgische Erinnerung an den Sieg im Kalten Krieg und an die erfolgreiche Zerschlagung Jugoslawiens. Noch heute ist die NATO aus Sicht der Bundesregierung durchaus nützlich – etwa, um Russland, seit es sich widerständig gezeigt und das Monopol des Westens auf Grenzveränderung gebrochen hat, in die Schranken zu weisen. Entsprechend pikiert hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen reagiert, als Trump nach seinem Wahlsieg mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonierte. »Es ist immer gut, wenn wir im Gespräch bleiben mit Russland«, dozierte von der Leyen; es sei jedoch »auch wichtig, dass wir unsere Grundsätze nicht vergessen« – eine klare Aufforderung an den designierten US-Präsidenten, nicht von der Konfrontationspolitik abzurücken. In derlei Fällen braucht Berlin die NATO, denn – so hat von der Leyen es am Tag nach Trumps Wahl in einem Gastbeitrag in der Rheinischen Post formuliert: »Der Aufbau von Kapazitäten geht nicht von heute auf morgen«. Die EU rüstet auf, doch sie ist militärisch noch längst nicht stark genug; daher sei, erläuterte von der Leyen, »das Engagement der USA auch für europäische Interessen« weiterhin »unverzichtbar«.

Entsprechend wird die EU – zumindest fürs erste – ihre Zusammenarbeit mit dem westlichen Militärpakt ausbauen. Das ist bereits auf dem NATO-Gipfel im Juli in Warschau beschlossen worden; die EU-Verteidigungsminister haben nun auf ihrem Treffen an diesem Dienstag zusätzlich zur Kooperation bei der EU-Marineoperation »Sophia« im Mittelmeer 40 weitere Projekte diskutiert, bei denen man gemeinsam agieren will. Sie sollen im Dezember beschlossen werden. Gleichzeitig treibt die EU ihre eigene Aufrüstung und den Ausbau von Militärstrukturen voran (siehe Text unten). Wozu das, wenn doch NATO-Strukturen längst vorhanden sind? Nun, die EU will langfristig eigenständig werden, unabhängig von den USA. Selten hat man das so deutlich gehört wie in der vergangenen Woche. »Jetzt sollten die Weichen für eine europäische Armee gestellt werden«, ließ sich der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, nach Trumps Wahlsieg unüberhörbar vernehmen. Die EU sehe sich »einem zunehmenden Wettbewerb auf dem Weltmarkt« ausgesetzt, äußerte Federica Mogherini, Außenbeauftragte des Bündnisses: Sie könne nur bestehen, wenn sie »gemeinsam« vorgehe, und das »mit dem vollen Potential einer Supermacht auf dem Feld von Sicherheit und Verteidigung«. Ob sie wirklich der Ansicht sei, die EU könne eine Supermacht werden, wollte nach dem EU-Außenministertreffen am Montag ein Journalist von Mogherini wissen, und sie antwortete: »Nein, die EU ist schon eine Supermacht.« Der Außenminister des kleinsten EU-Landes, der Luxemburger Jean Asselborn, applaudierte: »Wir sind eine Supermacht.«

Auch wenn das – noch – eher lautstarkes Getöse als realistische Zustandsbeschreibung ist: Die Absicht liegt klar auf dem Tisch. Im Interesse der USA ist eine Supermacht EU natürlich nicht; entsprechend bremsen Washingtons engste europäische Verbündete – Großbritannien, Polen, die baltischen Staaten – beim Aufbau militärischer EU-Parallelstrukturen. Es dürfe »keine Rivalität mit der NATO, mit den USA« geben, forderte der polnische Außenminister Witold Waszczykowski beim Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Montag. Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon plädierte dafür, die EU-Staaten sollten, »statt teure neue Hauptquartiere zu planen oder von einer europäischen Armee zu träumen«, endlich »mehr für die eigene Verteidigung« ausgeben – im NATO-Rahmen natürlich. Also muss die EU, solange Großbritannien noch Mitglied ist, auf den symbolisch wichtigen Aufbau eines militärischen EU-Hauptquartiers verzichten und sich mit einer Art Minihauptquartier für Ausbildungseinsätze begnügen. Immerhin aber kann sie in Kürze beginnen, ein Logistik- und ein Sanitätskommando zu errichten. Vorbild ist das European Air Transport Command (EATC). Das am 1. September 2010 in Dienst gestellte Kommando koordiniert und führt die Lufttransport- und -betankungskräfte von immerhin sieben EU-Staaten: Deutschland, Frankreich, den drei Benelux-Ländern, Italien und Spanien. Die Strukturen, die die EU – mit Zustimmung der NATO – laut Beschluss der EU-Verteidigungsminister vom Montag nun aufbauen will, sind vorerst auch für Kriege des transatlantischen Bündnisses nützlich.