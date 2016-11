Hommage an »Voluntarios«

Wie vor Jahresfrist angekündigt, ist nun Band zwei des Lexikons über Deutsche an der Seite der Spanischen Republik unter dem Titel »Sie werden nicht durchkommen!« in der Edition AV erschienen. Pünktlich zum 80. Jahrestag der Gründung der Internationalen Brigaden Mitte Oktober 1936 ist damit eine weitere Hommage an die »Voluntarios de la Libertad«, die »Freiwilligen der Freiheit« vollendet, die vom Verein »Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936–1939« e. V. (KFSR) betreut worden ist.

Illustrationen beziehungsweise Porträtaufnahmen von Spanienkämpferinnen und -kämpfern aus Deutschland füllen mit über 125 Seiten mehr als ein Drittel des Bandes. Der Textteil umfasst weitere Aufsätze, Berichte und eine Reihe von Interviews. Besondere Beachtung verdienen dabei die Arbeiten von Mitherausgeber Werner Abel. Der Historiker beleuchtet u. a. das Verhalten der Kommunistischen Internationale, genauer gesagt ihrer führenden Funktionäre, und der Sowjetunion angesichts des Schicksals der deutschen Interbrigadisten nach der Niederlage im Kampf gegen Franco. Die Überlebenden waren meist in französischen Internierungslagern gelandet und hofften nun – in der Regel vergeblich – auf Möglichkeiten, in die UdSSR zu gelangen. »Gemessen an den sich gegen Ende 1938 noch in Spanien aufhaltenden 2.212 deutschen Freiwilligen sind 138 Personen, die Zuflucht in der UdSSR finden konnten, natürlich wenig.« So hieß es Anfang der 1940er Jahre. Zwar hatte die Komintern schon im Sommer 1939 eine Kam­pagne für die Freilassung der internierten Interbrigadisten gestartet, doch erst anderthalb Jahre später verabschiedete das Exekutivkomitee der Komintern (EKKI) »Vorschläge zur Regelung der Situation der früheren Freiwilligen in den IB«.

Darüber hinaus enthält der Band eine Reihe weiterer bemerkenswerter Beiträge. Dokumentiert wird auch eine Verordnung des spanischen Verteidigungsministeriums vom September 1937, das als »Statut der Internationalen Brigaden« angesehen wird. Erstmals komplett in deutscher Sprache wiedergegeben wird der – bisher nur auszugsweise in Russland, den USA und Spanien veröffentlichte – Bericht von Wilhelm Zaisser über die zentrale Anlaufstelle und Basis der Internationalen Brigaden in Albacete. Zaisser war am 20. September 1936 auf Beschluss der Komintern unter dem Namen José Gómez aus der Sowjetunion nach Spanien gereist. Nachdem er die XIII. Internationale Brigade aufgebaut und kommandiert hatte, wurde er am 4. Juli 1937 nach Albacete zurückbeordert. Dort leitete er bis November die Ausbildungssektion für rund 25.000 Personen und wurde zum 1. Dezember zum Kommandeur der Basis ernannt. Nach deren Auflösung im Juni 1938 und der Verlegung nach Barcelona kehrte er im September in die UdSSR zurück. Im Auftrag der Kaderabteilung des EKKI legte er seinen »Bericht über die Tätigkeit der Basis Albacete« vor. Darin schreibt er von einer ganzen Palette von Schwierigkeiten und Problemen, seien sie nun selbstgemacht oder von außen hereingetragen. Trotz all ihrer Schwächen, so resümiert er, habe sich die Basis mehr und mehr zum Rückhalt der kämpfenden Truppe entwickelt. Im Abschlusskapitel mahnt er eindringlich die »Sorge für die aus Spanien zurückkehrenden Mitglieder der IB« an – bis hin zur Hilfe für die Unterbringung der aus faschistischen Ländern stammenden Spanienkämpfer namentlich in der UdSSR.