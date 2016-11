Nachschlag: Überall beglückwünscht

Mit Plan nach Marrakesch: Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) Foto: Axel Schmidt/Reuters

Da fährt unsere Bundesumweltministerin zum Klimagipfel nach Marrakesch, wird »überall beglückwünscht für die Vorreiterrolle, die Deutschland weiterhin einnimmt«, und ein dreister Reporter wagt es, angesichts des am Montag verabschiedeten Klimaschutzplans von »Demütigung, Demontage, Desavouierung« der Barbara Hendricks (SPD) zu sprechen. Da muss die Frau Ministerin aber mal auf den Tisch hauen, auch wenn das über die knackende Telefonleitung aus Marokko ziemlich blasiert rüberkommt. Dirk Müller, der Interviewer, hat den »Plan nicht gelesen«, wie Hendricks feststellt. Oder er hat sich von diesen Grünen etwas einflüstern lassen, deren Kritik ist ja »maßlos«. Okay, klare Vorgaben an die Industrie wurden in letzter Minute gestrichen, Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) ist Hendricks in den Rücken gefallen und von einem Termin zum Kohleausstieg ist die BRD immer noch weit entfernt. Aber zumindest für letzteres wurde eine »Kommission eingesetzt«. Na dann. Schließlich ist der Plan für Hendricks ja nur eine »Leitplanke«. (mme)