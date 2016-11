Rotlicht: Staatsräson

Nackte Zweckmäßigkeit: Der Staat hat die Aufgabe die Betriebsamkeit der Kapitalverwertung zu schützen (Polizei bei Gewerkschaftsprotesten gegen Kürzungsmaßnahmen in Brüssel, 4. April 2014) Foto: Francois Lenoir / Reuters

Einen »Sieg der Staatsräson« nannte der Jurist und Journalist Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung die Einigung der Regierungsparteien, den amtierenden Außenminister Frank Walter Steinmeier zum künftigen Staatsoberhaupt dieses Landes wählen zu lassen. Was er damit meinte, führte er nicht weiter aus, es lässt sich nur erahnen. Offensichtlich versteht Prantl darunter etwas Gutes. Doch wer sich wie zur Staatsräson verhält, das ist immer eine Frage des Standpunkts. Zu leidlich besseren Zeiten hätte man ganz ohne Scham und Scheu gesagt: das ist eine Frage des Klassenstandpunkts.

So verstand das jedenfalls auch der Dichter Erich Mühsam, der den beiden in den USA auf der Grundlage fragwürdiger Indizien 1927 hingerichteten Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti in seinem Stück »Staatsräson« ein Denkmal gesetzt hat. In der Todeszelle lässt er Vanzetti seinen Genossen erklären, was es damit auf sich habe: »Weißt du, was Staatsräson ist? Staatsräson ist Rechthaberei um der Einbildung einer Idee willen.« Sacco: »Wieso Einbildung?« Vanzetti: »Weil der Staat gar nicht auf einer Idee beruht. Er muss sie nur vortäuschen. Der Staat ist die nüchterne blutleere Maschinerie, die das Funktionieren der kapitalistischen Ausbeutung garantiert, sonst nichts.«

Selbstverständlich findet derlei niemand, der im bürgerlichen Wörterbuch nachschlägt. Was dort steht, ist nicht unbedingt falsch, aber unzulänglich. Das bei C. H. Beck herausgegebene »Lexikon der Politik« bestimmt »Staatsräson« als ein »in der italienischen Renaissance (vor allem Machiavelli) erstmals auf den Begriff gebrachtes, grundsätzliches Orientierungs- und Handlungsprinzip, welches die Erhaltung des Staates bzw. der staatlichen Autorität und/oder sogar deren Steigerung zur entscheidenden politischen Maxime erklärt.«

Dabei stammt der Terminus gar nicht vom berühmten florentinischen Philosophen. Erst rund 60 Jahre nach dessen Ableben, nämlich 1589, verfasste der Landsmann Giovanni Botero eine Schrift mit dem Titel »Della ragione di stato«. Von Niccolò Machiavelli (1469–1527) heißt es allerdings allenthalben, er sei mit seiner Zweckbestimmung »mantenere lo stato« gewissermaßen ein Staaträson-Theoretiker avant la lettre. Unzulässig ist, den Begriff »stato« mit einem moderneren Verständnis von Staat zu identifizieren, den es zu Lebzeiten des Florentiners noch gar nicht gab. Und dennoch lässt sich sagen, dass er eine Staatslehre begründet hat, in deren Mittelpunkt der Kampf um die Erlangung und Bewahrung (mantenere) der politischen Macht steht. In der Krisenzeit, in der er sich bewegte, als die Republik Florenz gleichsam der Familienbesitz des Hauses Medici war, sah Machiavelli in der Gründung einer vom Ensemble der privaten Interessen deutlich getrennten politischen Gewalt das entscheidende Problem: Verselbständigung des Staates.

Marxisten haben immer wieder darauf hingewiesen, dass eine solche über der Gesellschaft stehende Macht bloß »scheinbar« (Engels) ist und dass ihre Absonderung mit der Ausdehnung der Warenproduktion zusammenhängt. Der sowjetische Rechtsgelehrte Eugen Paschukanis schreibt über das Prinzip, das der bürgerlichen Staatlichkeit zugrunde liegt: Von »zwei Tauschern auf dem Markte« könne »keiner das Tauschverhältnis eigenmächtig regeln«, dafür ist »eine dritte Partei erforderlich«, die »die von den Warenbesitzern als Eigentümer einander gegenseitig zu gewährende Garantie verkörpert und dementsprechend die Regeln des Verkehrs zwischen Warenbesitzern personifiziert«. Wie nun wiederum von Marx zu wissen ist, besteht zwischen den Verkäufern ihrer Ware Arbeitskraft und den Eigentümern an Produktionsmitteln ein erheblicher Unterschied – ein Klassenunterschied. Und im Sinne letzterer ist der Staat, weil er diese Ordnung garantiert, eine mächtige Waffe im Klassenkampf. Die Staatsräson ist daher nichts anderes als das Prinzip der nackten Zweckmäßigkeit.