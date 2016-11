Vorschlag: Die jW-Programmtips

24. Juni 1982: Im Rahmen einer Sojus-Mission reist zum ersten Mal auch ein Franzose ins Weltall./Europas neue Astronautenklasse - Thomas Pesquet Foto: ARTE France / © CNES 1982

Skandinavien: Der Ruf der Natur

Der Vielfraß

Der Name ist Programm – und irgendwie zeitgemäß. Rentierzüchter in Finnland, Schweden und Norwegen halten den Vielfraß für eine Bedrohung ihrer Existenzgrundlage: Immer mehr Rentiere fallen dem marderartigen Räuber zum Opfer. Nun verlangen die Züchter nach Abschussberechtigungen, um seine Ausbreitung zu begrenzen, obwohl er zu den bedrohten Arten zählt. Finnland 2016.

Arte, 19.30

Europas neue Astronautenklasse – Thomas Pesquet

Und nun eine französische Dokumentation aus diesem Jahr: Mitte November fliegt Thomas Pesquet ins All. Der 38jährige ist der zehnte Franzose, der auf Weltraummission geht. Das Abenteuer begann für ihn am 20. Mai 2009 mit seiner Aufnahme in das europäische Astronautencorps. Es folgten sieben Jahre Vorbereitung in den Ausbildungszentren der Europäischen Raumfahrt­agentur ESA in Köln, Moskau und Houston. Seit seiner offiziellen Auswahl für die Mission auf der Internationalen Raumstation ISS vor zweieinhalb Jahren lebte Pesquet im Takt der Trainingseinheiten, die ihn auf seinen Einsatz im All vorbereiteten. Er lernte, ein Raumschiff zu steuern, Experimente an Bord durchzuführen, in den Weltraum auszusteigen und mit seinem Team auf alle nur erdenklichen Notsituationen zu reagieren.

Arte, 20.15

»Noch ist Polen nicht verloren«

Wer die Politik der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) kritisiert, gilt regierungsoffiziell als »Pole minderer Sorte« und als Verräter. Viele Menschen fühlen sich an noch dunklere Zeiten erinnert. Seit Monaten gehen Hunderttausende auf die Straßen, um die mühsam errungene Freiheit zu verteidigen. Das Land ist gespalten. Expräsident Lech Walesa warnt vor einem Bürgerkrieg. Erklärtes Ziel des PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski ist eine neue polnische Republik, die sich von Westeuropa und auch von Deutschland abwendet und einen Nationalstaat mit, ja, wie sag ich's meinem Kinde, chauvinistisch-klerikal-sozialen Zügen schaffen will. Aber: »Noch ist Polen nicht verloren«.

Arte, 21.50

Nur der Pole bringt die Kohle

Im Jahr 2004 ist die Grenze zwischen Polen und Deutschland durchlässiger geworden. Am Anfang war es die Angst der Polen, die Deutschen würden in ihr Land kommen und mit Geld nach Land und Besitz greifen. Zehn Jahre später scheint alles ganz anders: In den vom westdeutschen Imperialismus auf braunen Bodensatz runtergerockten Dörfern der ostdeutschen Provinz im deutsch-polnischen Grenzgebiet ist eine völlig neue Bewegung, nun, im Gange.

Arte, 22.45