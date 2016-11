Kinder in Sippenhaftung

Im Bundesfamilienministerium wird von Kinderrechten gern geredet, durch das Handeln der Bundesregierung und ihrer Behörden werden sie mit Füßen getreten Foto: Andreas Arnold/dpa - Bildfunk

Das Bundesfamilienministe­rium will nach eigenen Angaben »die Kinderarmut verringern« und »Alleinerziehende stärken«. Für Menschen im Hartz-IV-Bezug sind die Bekundungen des von Manuela Schwesig (SPD) geführten Ressorts inhaltsleere Sprechblasen: Unter Aufsicht ihrer Parteikollegin, Arbeitsministerin Andrea Nahles, kürzen Jobcenter jährlich Zehntausenden Eltern, darunter Alleinerziehende, das Existenzminimum. Auch vor Vollsanktionen, bei denen die Mütter und Väter drei Monate lang weder Geld für Essen noch zum Begleichen der Miete erhalten, schrecken die Behörden nicht zurück. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Kooperationsprojekt O-Ton Arbeitsmarkt, die jW vorliegt. Das Neue Deutschland (ND) berichtete bereits in seiner Montagausgabe darüber.

Jobcenter kürzen oder streichen Hartz-IV-Beziehern die knapp bemessenen Sozialbezüge, wenn sie eine der vielen Auflagen nicht erfüllen. Auch im vergangenen Jahr hatten mehr als drei Viertel der Sanktionierten lediglich einen Termin versäumt. Die anderen wurden bestraft, weil sie etwa zu wenige Bewerbungen geschrieben, einen Job oder eine Maßnahme abgelehnt oder aufgegeben hatten. Insgesamt zählte die BA 2015 in jedem Monat durchschnittlich knapp 132.000 Hartz-IV-Bezieher, gegen die jeweils mehr als 200.000 Sanktionen wirksam waren. Das heißt: Gegen einen Teil der Menschen hatten Jobcentermitarbeiter mehrere Strafen verhängt. Davon waren monatlich auch 43.000 Familien mit Kindern betroffen, in 14.000 Fällen handelte es sich um alleinerziehende Mütter oder Väter.

Dass auch Kinder unter den drakonischen Strafen litten, hielt die Jobcenter also nicht davon ab. Unter den 2015 Monat für Monat registrierten rund 7.000 vollsanktionierten »erwerbsfähigen Hilfebedürftigen« befanden sich 2.600 Eltern, davon im Schnitt 220 Alleinerziehende. Leben Kinder im Haushalt, sollen die Ämter laut Gesetz im Falle einer Kürzung von mehr als 30 Prozent Lebensmittelgutscheine an die Familien ausgeben. Allerdings müssen die Eltern die erst beantragen – meist bei dem Sachbearbeiter, der sie sanktioniert hat. Der Wert dieser Marken beträgt laut BA maximal die halbe vorenthaltene Leistung. Eltern können davon weder Fahrtkosten oder die Stromrechnung bezahlen noch Bekleidung kaufen. Und nicht jeder Supermarkt akzeptiert sie.

Darüber hinaus werden auch schon gegen Minderjährige ab 15 Jahren selbst Sanktionen verhängt. Nach einer Auswertung der BA für jW vom Juni kürzten Jobcenter im vorigen Jahr insgesamt mehr als 16.000 unter 18jährigen die Minibezüge (jW berichtete). Fast 2.000 von ihnen waren gerade 15 Jahre alt. Monatlich, so schrieb die BA damals, bekamen rund 240 Minderjährige trotz Bedürftigkeit überhaupt keine Leistungen mehr, weil sie irgendeine amtliche Auflage nicht erfüllt hatten.

Anders als die Nachrichtenagenturen jüngst berichteten, hat die Bestrafungswut der Jobcenter keineswegs nachgelassen. Das zeigt die am Freitag veröffentlichte neue Statistik der BA. Danach ist die Zahl der jährlich verhängten Sanktionen zwar leicht auf unter eine Million gesunken. Jedoch waren allein im Juli 136.400 Personen von 218.000 Einzelstrafen betroffen, etwa 5.000 mehr als im Vorjahresmonat. 7.600 von ihnen wurde die Leistung komplett gestrichen. Angesichts der 4,31 Millionen Hartz-IV-Berechtigten ist die Sanktionsquote somit von drei auf 3,2 Prozent gestiegen. In Ostdeutschland, wo es den größten Niedriglohnsektor und die meisten Erwerbslosen gibt, lag sie sogar bei 3,8 Prozent. »Spitzenreiter« im Bestrafen bleibt Berlin. Im Juli lebten dort fast sechs Prozent der unter 25jährigen und knapp fünf Prozent der älteren Bedürftigen mit gekürzten oder gestrichenen Leistungen.

Mit dem angeblich geringen Anteil an Sanktionierten beschwichtigen Uni on und SPD im Bundestag regelmäßig die von ihnen befürworteten Strafregeln. Was sie verschweigen: Es geht um monatliche Werte. Tatsächlich wurden zwischen Mitte des letzten und Mitte dieses Jahres 415.000 Menschen mit knapp 950.000 Leistungskürzungen belegt. Damit waren im Jahresverlauf rund zehn Prozent aller Hartz- IV-Berechtigten im Schnitt 2,3 mal betroffen.