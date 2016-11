Riss in der Anti-Erdogan-Front

Streit um das Zeigen von Fahnen mit dem Bildnis Öcalans: Etwa 30.000 Aleviten und Kurden demonstrierten in Köln Foto: Oliver Berg/dpa-Bildfunk

Am Sonnabend demonstrierten in Köln Zehntausende Aleviten, Kurden und Anhänger sozialistischer Gruppierungen gemeinsam gegen das diktatorische Regime von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in der Türkei (jW berichtete). Nur einen Tag später zog sich der größte Dachverband der alevitischen Glaubensgemeinschaft aus dem Bündnis zurück. »Wir erklären öffentlich, dass wir unsere Beziehungen mit der ›Einheit der demokratischen Kräfte‹ ausgesetzt haben, bis die Empfindlichkeiten der alevitischen Bewegung klar akzeptiert werden«, teilte die Alevitische Union Europa (AABK) in einer junge Welt vorliegenden Erklärung mit. Die Alevitische Union bildete neben dem kurdischen Dachverband »Kongress der kurdischen demokratischen Gesellschaft in Europa« (KCD- E) die mitgliederstärkste Kraft in dem seit Anfang 2013 bestehenden Bündnis fortschrittlicher migrantischer Selbstorganisationen aus der Türkei. Diesem gehören auch jesidische, assyrische, armenische sowie sozialistisch orientierte Vereinigungen an.

Die der AABK angeschlossene Alevitische Gemeinde Deutschlands (AABF) war zwar offizieller Hauptorganisator der Kölner Kundgebung. Mit den anderen in der »Einheit der demokratischen Kräfte« organisierten Verbänden hatte es gemeinsame Vorbereitungstreffen gegeben. Doch nun beklagt die Alevitische Gemeinde, dass Hunderte kurdische Jugendliche mit Fahnen mit dem Porträt des inhaftierten Vorsitzenden der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, in die vorderen Reihen der Kölner Kundgebung gedrängt seien. Die Organisatoren der Alevitischen Gemeinde seien »auf Grund des provozierenden Auftretens dieser Personengruppe (…), die sich außerhalb des Rechtsraums bewegte und die Veranstaltung zweckentfremden wollte«, im Austausch mit der Polizei gestanden, heißt es in einer Presseerklärung. Über 100 kurdische Jugendliche wurden nach der Kundgebung stundenlang von der Polizei eingekesselt, mehrere Demonstranten wurden durch Pfefferspray verletzt.

Es habe bei der Vorbereitung der Kundgebung Einverständnis darüber bestanden, dass dort die unterschiedlichen Fahnen der beteiligten Kräfte ihren Platz finden sollten, verteidigte der Kovorsitzende der KCD-E, Yüksel Koc, gegenüber junge Welt die gezeigten Symbole der kurdischen Befreiungsbewegung. So wie Anhänger der kemalistischen Republikanischen Volkspartei (CHP) Fahnen mit dem Bild von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk tragen könnten, müsse akzeptiert werden, dass Kurden in Öcalan ihren Repräsentanten sehen, forderte Koc gegenseitigen Respekt ein. Der Verbandsfunktionär aus Bremen zeigte sich zuversichtlich, dass die Distanzierungserklärung der AABK nur die Meinung einer nationalistischen Minderheit innerhalb der alevitischen Gemeinde repräsentiere. »Denn wir brauchen die Einheit im Kampf gegen den Faschismus«, so Koc.

Nach der in türkisch-nationalistischen Medien als »Terrorparty« diffamierten Kölner Kundgebung hatten Mitglieder und Funktionäre der Alevitischen Gemeinde mit Austritten gedroht oder den Rücktritt des Vorstandes verlangt, da dieser der PKK eine Plattform geboten habe. Innerhalb der AABF/AABK war die enge Kooperation mit kurdischen Verbänden ebenso wie die Unterstützung für die linke prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) bei den Wahlen im vergangenen Jahr in der Türkei nie unumstritten. So stehen viele Aleviten in der Türkei traditionell der CHP nah, da sie sich von dieser zwar nationalistischen aber säkular orientierten Partei Schutz vor der zunehmenden Islamisierung des Landes erhoffen. Verbreitet ist zugleich Misstrauen den kurdischen Verbänden gegenüber, da deren Basis mehrheitlich aus sunnitischen Muslimen besteht. In Deutschland kommt noch die Befürchtung einiger Aleviten-Funktionäre dazu, die an der Deutschen Islamkonferenz und dem Integrationsgipfel der Bundesregierung beteiligte AABF könne an Akzeptanz verlieren, wenn sie mit den vom Verfassungsschutz überwachten sozialistischen und kurdischen Verbänden kooperiert.