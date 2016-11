Abwicklung des Tierparks Berlin

Zu diesen Pandas im West-Zoo sollen auch noch die Pandas aus dem Ost-Tierpark Foto: Soeren Stache/ dpa - Bildfunk

Die Demütigung der Ostler hört nicht auf. Kürzlich initiierten die Künstler Guillaume Paoli und Jürgen Kuttner eine »Volksbühnenbewegung«, um die drohende Abwicklung des Theaters am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz durch einen Westspaßmacher mit PR-Wortschatz zu verhindern (zuvor war Ähnliches bei der Staatsoper passiert). Nun kam einigen Leuten die Idee einer »Tierparkbewegung«. Dem riesigen Areal im Osten der Stadt droht eine ähnlich schleichende Abwicklung durch nahezu gleiche Westler. Ein Ziel der Bewegung ist die Wiederansiedlung des Tierparks beim Kultursenat, der früher zuständig war (die Westberliner Zoo-AG ist dem Finanzsenat unterstellt). Ferner soll bei der Koalition im Senat, die gerade noch ausgehandelt wird, eine Bestandsgarantie eingefordert werden.

1993 hatte die Zoo AG für lächerliche 800.000 DM sämtliche Anteile an der Tierpark GmbH »gekauft«, die daraufhin aufgelöst wurde. Grundstück und Immobilien blieben landeseigen. Als der Direktor beider Einrichtungen, ein Zoologe, unehrenhaft entlassen wurde, ernannte man zum 1. April 2014 einen Münchner Veterinär zum Nachfolger. Am Kiosk des Fördervereins im Tierpark galt dieser Herr neulich als »das größte Unglück, das uns bisher widerfahren ist«. 13 Mitarbeiter wurden bereits entlassen. Zwar konnte die Überführung der »Schlangenfarm« in den Westzoo mit massivem Protest verhindert werden, dafür wurden nun aber die Fische nach »drüben« verbracht und die Becken mit Fotos aus der lustigen DDR-Zeit beklebt. Angeblich sollten im Tierpark-Restaurant große, runde Aquarien eingebaut werden, aber jetzt heißt es, die Statik des DDR-Gebäudes gäbe das nicht her. Es stehen aber auch immer mehr Käfige und Volieren leer. Der beeindruckende Vogelbestand, ein Alleinstellungsmerkmal unter den deutschen Zoos, wurde auf die Hälfte reduziert. Auch der Bestand an Reptilien beträgt nur noch vier Fünftel. Man trennte sich von China-Leoparden, Amur-Leoparden, einem Schwarzen Leoparden, einem Puma, einer Oman-Falbkatze, einer Salz- und einer Fischkatze, einer Braunen Hyäne, einem Vielfraß, einer Brazza-Meerkatze, einem Husarenaffen, von Faultieren, Wild- und Maskenschweinen, Schwäbisch-Hällischen Schweinen, Grauen Heidschnucken und und und. Die Löwen kamen in den Eberswalder Zoo. Angekündigte Umbauten des Alfred-Brehm-Hauses, die 2016 beendet werden sollten, haben noch nicht einmal begonnen. Auch für die großangekündigte neue Anlage für Malaienbären wurde noch nicht mal der erste Spatenstich getan.

An einer Unterschriftenaktion gegen die Entlassungen haben sich mehr als 70 Mitarbeiter beteiligt. Aber anscheinend dürfen die Mitarbeiter, einschließlich des Betriebsrats, nicht mit Pressevertretern sprechen. Alles geht über die Pressesprecherinnen des neuen Direktors. In der Werbung spricht man von den »Hauptstadtzoos«. Das Wort »Zoo« hat man im Tierpark jedoch immer tunlichst vermieden.

Selbst die Internetinformationen über den Tierpark werden immer dünner. Abgänge und Zugänge werden schon lange nicht mehr öffentlich gemacht. Von einer Mitarbeiterin erfuhr ich, dass der neue Direktor auch den »Tierparkführer«, der dringend auf den neuesten Stand gebracht werden müsste, nicht mehr finanzieren wolle. Kurz vor seinem Tod hatte der legendäre Tierparkdirektor Heinrich Dathe die »sanfte Abwicklung« kommen sehen. In einem seiner letzten Interviews sagte er: »Der Tierpark wird wohl weiterbestehen, aber vielleicht als eine Art Hirschgarten, der keine Konkurrenz für einen Zoo darstellt.«

So ließ der neue Direktor überall an den Wegrändern Bambus pflanzen, zunächst scheinbar völlig sinnlos. Als dann aber bekannt wurde, dass zwei Pandabären aus China in den Westzoo kommen (angeblich für eine Million Euro jährlich geleast), vermutete man im Tierpark, der Direktor habe die Pflanzen anbauen lassen, um weniger Futter für das Pandapaar aus Asien importieren zu müssen. Eine seiner Pressesprecherinnen verriet der »Hauptstadtpresse«, man »denke darüber nach, im Tierpark Anbauflächen für die Pflanzen zu schaffen«. In welchen Größenordnungen? Soll der Tierpark kein »Hirschgarten«, sondern ein »Bambushain« werden? Das hätte sich Heinrich Dathe nicht alpträumen lassen.