Heranwachsen der Milliardäre

»Die Milliardäre haben ganz Amerika finanziell in ihrer Gewalt, sie bereiten die Versklavung Mexikos vor und werden unvermeidlich um die Aufteilung des Stillen Ozeans in den Krieg gegen Japan ziehen« (­Rekrutierungsplakat der US-Army)

Heute haben wir es vor allem mit dem Bündnissystem zweier kapitalistischer Mächtegruppen zu tun. Wir haben es zu tun mit den größten kapitalistischen Weltmächten, mit England, Frankreich, Amerika und Deutschland, deren ganze Politik jahrzehntelang in dem ununterbrochenen ökonomischen Wettstreit bestand, in dem Wettstreit um die Beherrschung der ganzen Welt, um die Versklavung der kleinen Völkerschaften, um die Sicherung eines dreifachen und zehnfachen Profits des Bankkapitals, das die ganze Welt in die Fesseln seines Einflusses geschlagen hat. (…)

Die wirkliche Politik der beiden Gruppen der größten kapitalistischen Giganten – Englands und Deutschlands, die mit ihren Verbündeten gegeneinander ins Feld gezogen sind –, diese Politik während langer Jahrzehnte vor dem Krieg muss in ihrer Gesamtheit studiert und verstanden werden. Täten wir das nicht, würden wir nicht nur die Grundforderung des wissenschaftlichen Sozialismus und jeder Gesellschaftswissenschaft überhaupt vergessen – wir würden uns auch der Möglichkeit berauben, überhaupt irgend etwas vom gegenwärtigen Krieg zu verstehen. Wir würden uns (Pawel) Miljukow (1859–1943, Vorsitzender der russischen Partei Konstitutionelle Demokraten und von März bis Mai 1917 Außenminister der Provisorischen Regierung Russlands, jW) ausliefern, einem Betrüger, der den Chauvinismus und den Hass des einen Volkes gegen ein anderes mit Methoden schürt, die ausnahmslos überall angewendet werden, mit Methoden, von denen (Carl von) Clausewitz (1780–1831, preußischer General und Militärwissenschaftler, Autor des Buches »Vom Kriege«, von dem Lenin im Schweizer Exil ein Exzerptheft angefertigt hatte, jW) vor achtzig Jahren schrieb, Clausewitz, der schon damals die Ansicht verspottete, als lebten die Völker in Frieden und schlügen dann plötzlich aufeinander los! Als ob das die Wahrheit wäre! Kann man denn den Krieg erklären, ohne ihn in Zusammenhang zu bringen mit der vorausgegangenen Politik des betreffenden Staates, des betreffenden Staatssystems, der betreffenden Klassen? (…)

Diese Politik zeigt uns überall das eine: die ununterbrochene ökonomische Rivalität der beiden größten Weltgiganten, der beiden größten kapitalistischen Wirtschaftsgruppen. Einerseits ist das England, ein Staat, in dessen Besitz der größte Teil des Erdballs ist, ein Staat, der seinem Reichtum nach an erster Stelle steht, der diesen Reichtum nicht so sehr durch die Arbeit seiner Arbeiter geschaffen hat als vielmehr in erster Linie durch die Ausbeutung einer unermesslichen Zahl von Kolonien (…). Andererseits hat sich gegen diese hauptsächlich englisch-französische Gruppe eine andere, noch beutegierigere, noch räuberischere Gruppe in Bewegung gesetzt, eine Gruppe von Kapitalisten, die an den Tisch des kapitalistischen Schmauses herantrat, als die Plätze schon besetzt waren, dabei aber neue Verfahren zur Entwicklung der kapitalistischen Produktion, eine bessere Technik und eine unvergleichliche Organisation in den Kampf führten, die den alten Kapitalismus, den Kapitalismus der Epoche der freien Konkurrenz, in den Kapitalismus der riesigen Trusts, der Syndikate und Kartelle verwandelte. Diese Gruppe entwickelte die Grundlagen für die Verstaatlichung der kapitalistischen Produktion, für die Vereinigung der Riesenmacht des Kapitalismus mit der Riesenmacht des Staates zu einem einzigen Mechanismus, der viele Millionen Menschen in einer einzigen Organisation des Staatskapitalismus erfasst. (…)

Was den Eintritt Amerikas in den Krieg (am 6. April 1917 hatten die USA dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, jW) anbelangt, möchte ich folgendes sagen. Man verweist darauf, dass in Amerika die Demokratie herrsche, dass dort das Weiße Haus ist. Ich sage: Die Sklaverei wurde vor einem halben Jahrhundert aufgehoben. Der Krieg gegen die Sklavenhalter ging 1865 zu Ende. Seitdem aber sind dort die Milliardäre herangewachsen. Sie haben ganz Amerika finanziell in ihrer Gewalt, sie bereiten die Versklavung Mexikos vor und werden unvermeidlich um die Aufteilung des Stillen Ozeans in den Krieg gegen Japan ziehen. Dieser Krieg wird schon einige Jahrzehnte vorbereitet. (…) Und der wirkliche Zweck des Eintritts Amerikas in den Krieg ist die Vorbereitung auf den künftigen Krieg gegen Japan. Das amerikanische Volk genießt immerhin eine beträchtliche Freiheit, und man kann kaum annehmen, dass es die allgemeine Militärdienstpflicht und die Aufstellung einer Armee für irgendwelche Eroberungsziele, beispielsweise für einen Krieg gegen Japan, ruhig hinnehmen würde. (…) Und da mussten sich die amerikanischen Kapitalisten in diesen Krieg einmischen, um unter dem Vorwand, für hohe Ideale, für die Rechte der kleinen Völker zu kämpfen, ein starkes stehendes Heer zu schaffen.