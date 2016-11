Drei Sinfonien von ihm sind verschollen: Erwin Johannes Bach Foto: privat/TfN

Den Ruf einer Musikstadt verdankt Hildesheim auch dem Generalmusikdirektor des Theaters für Niedersachsen, Werner Seitzer. Seit Jahrzehnten sorgt er für musikalische Höhepunkte. Einen ganz besonderen hält seine letzte Spielzeit vor dem Ruhestand am kommenden Sonntag parat. Seitzer wird die Uraufführung des sinfonischen Werks »Ruf an die Menschheit« dirigieren, das Erwin Johannes Bach, ein großer und beinahe vergessener Sohn der Stadt, vor 60 Jahren komponierte.

Nachdem Bach am Andreaneum in Hildesheim sein Abitur abgelegt hatte, musste er in den Krieg. Er kam direkt an die Front. 1917 fiel sein Bruder Hans. Die schlimmen Erfahrungen führten den Lehrersohn in die Reihen der organisierten Kriegsgegner. In Berlin absolvierte er ein umfangreiches Musikstudium, das Komposition und Dirigat einschloss. 1926 trat er als Konzertpianist hervor und wurde dann 1929 durch sein bahnbrechendes Werk »Die vollendete Klaviertechnik« als Theoretiker bekannt. »Bach ist der erste, der die überragende Bedeutung der Oberarmrollung für das Klavierspiel behandelt«, würdigte der Musiktheoretiker Paul Weiss die Schrift. »Einzelne andere Punkte seines Systems mögen strittig sein, aber unzweifelhaft eröffnet er eine Reihe neuer Möglichkeiten und bereichert unsere Einsicht in die Physiologie des Klavierspiels.« Die Abhandlung wirkte nachhaltig, erlebte im Laufe der Jahrzehnte Übersetzungen ins Russische, Serbische und Englische.

Schützende Hand

Die Arbeiten an einem Kulturfilm, der Bachs Theorien auch mit Zeitlupenaufnahmen veranschaulichen sollte, mussten nach dem Machtantritt der Nazis 1933 jäh abgebrochen werden. Bach gehörte nicht nur wegen seiner jüdischen Herkunft zu den Verfolgten. 1926 war er der KPD beigetreten. Bis Anfang 1934 beteiligte er sich in Deutschland am antifaschistischen Widerstand. Einem Haftbefehl entging er, indem er mit seiner Frau Gertrud nach Prag floh und dann auf Einladung der Komintern nach Moskau emigrierte.

In der Sowjetunion machte Erwin Johannes Bach wie viele andere Emigranten extrem widersprüchliche Erfahrungen. In Moskau, wo er zunächst an einem Konservatorium lehrte, wurde 1934 sein Sohn Hans geboren. Hier lernte Bach auch Dmitri Schostakowitsch kennen. Die Männer freundeten sich an, und Schostakowitsch konnte trotz eigener Gefährdung so manches Mal die schützende Hand über Bach halten.

Der zum Professor ernannte Musiker arbeitete 1935/36 in Swerdlowsk, 1936/37 in Odessa. Hier verschlechterte sich infolge der stalinistischen Säuberungen seine Situation. Bachs Frau Gertrud hatte 1935 einen sowjetischen Pass erhalten, der ihm jedoch verwehrt wurde. Nach Verlust seiner Stelle sprach Bach in seiner Verzweiflung im deutschen Konsulat von Odessa vor, um wenigstens einen deutschen Pass zu bekommen, da ihm sonst die Ausweisung aus der Sowjetunion drohte. Schließlich wurde die Familie für die folgenden Jahre nach Tomsk nordöstlich von Nowosibirsk verbannt. Hier erblickte Sohn Wolfgang das Licht der Welt. Schostakowitsch setzte sich dafür ein, dass Bach in Tomsk eine Lehrtätigkeit am Musiktechnikum aufnehmen konnte. Monatlich musste er sich beim NKWD (Volkskommissariat des Inneren) melden.

Selbstgedrehte Machorka

Als sich Bach, den seine Tochter Aljonna später als zuweilen aufbrausend beschreiben wird, 1939 in einem Brief an Stalin gegen den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt wandte, trug ihm das den Vorwurf volksfeindlicher, trotzkistischer Äußerungen ein. Die Familie wurde nach Mitschurinsk südlich von Moskau verbracht, konnte während einer Rehabilitationswelle im April 1941 nach Moskau zurückziehen, wurde nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion aber auseinandergerissen. Die beiden Söhne kamen in ein Kinderheim, Bach, seine Frau und die neugeborene Tochter Aljonna wurden nach Leningrad evakuiert.

Hier erlebten sie die grausame deutsche Blockade mit. Töchterchen Aljonna wäre an den Folgen einer Lungenentzündung beinahe gestorben. Der Vater opferte seine Goldzähne, um die Behandlung zu ermöglichen. Die drei entkamen der Blockade mit einem der letzten Transporte über den vereisten Ladoga-See. Nach viermonatiger Irrfahrt erreichten sie das usbekische Taschkent, wo Bach eine Professur erlangte, mit der er die Familie jedoch kaum ernähren konnte. Sie lebten in einem Zimmer. Aljonna Möckel, heute erfolgreiche Autorin und Übersetzerin, erinnert sich, dass der Vater nur zwei Hemden besaß, ein weißes und ein gemustertes. Sein größter Luxus war die selbstgedrehte Machorka. Gertrud Bach trug einen großen Teil zum Lebensunterhalt der Familie bei, indem sie auf dem Markt in Taschkent selbst gefertigte Strickwaren verkaufte.

Sinfonisches Fresko

Im Februar 1947 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. In der Sowjetischen Besatzungszone erfuhr Bach, dass seine jüdische Mutter ins Vernichtungslager Sobibor verbracht worden war, wo sich ihre Spur verliert. Seine Tante Amelie hatte sich vor dem Abtransport 1942 das Leben genommen. Auch den Tod seiner Frau Gertrud Anfang 1948 hatte Erwin Johannes Bach zu verkraften, er konnte aber beruflich Fuß fassen. Zehn Jahre lang leitete er in Berlin eine internationale Musikbibliothek. Daneben schrieb er unter anderem »Der Hasenhüter«, ein beliebtes Kinderbuch in Versen. Er übersetzte Samuil Marschak, Sergej Jessenin und Stepan Schtschipatschow und auch das Oratorium »Das Lied von den Wäldern« seines Freundes Dmitri Schostakowitsch übertrug er ins Deutsche.

Bach komponierte auch wieder. Er hatte in den 20er Jahren Kammermusik verfasst sowie zwei Sinfonien, die er bei der Flucht aus Deutschland zurückließ und die verschollen sind. Eine dritte Sinfonie ging während der Blockade Leningrads verloren. Um so wichtiger, dass nun endlich das vor 60 Jahren vollendete Werk »Ruf an die Menschheit« als Bachs Vermächtnis präsentiert wird. »Es handelt sich um ein sinfonisches Fresko und nicht etwa um eine Symphonie nach dem klassischen Schema der großen Sonatenform«, merkt Musikdirektor Seitzer an. »Die formalen Prinzipien sind andere und nehmen ihren Bezug eher aus der Malerei denn aus der Musik. Als Beispiel und Muster schwebten die Fresken der Sixtina vor.«

Am Theater für Niedersachsen wird das Werk zusammen mit einem Adagio von Max Bruch und der in Bachs Todesjahr 1961 entstandenen 13. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch aufgeführt. Die »Babi Jar«-Sinfonie entstand nach Gedichten von Jewgeni Jewtuschenko und richtet sich explizit gegen Antisemitismus. So werden die befreundeten Kollegen Bach und Schostakowitsch in einem Konzert zusammengeführt, und mit ersterem wird in Hildesheim nicht nur ein beinahe vergessener Komponist, sondern auch ein kommunistischer Widerstandskämpfer geehrt.