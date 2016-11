Nein zur Resignation

»Nicht mein Präsident«: Demonstration gegen die Wahl Donald Trumps am Mittwoch in Seattle Foto: REUTERS/Jason Redmond

Tausende Menschen haben am Mittwoch abend (Ortszeit) in mehreren Städten der USA gegen Donald Trump protestiert, der am Dienstag die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte. »Die Muschi grapscht zurück!« skandierten Demonstrantinnen in New York. Sie bezogen sich damit auf die Äußerung Trumps, die durch ein Video aus dem Jahr 2005 bekannt geworden war, als Berühmtheit könne man Frauen einfach »an die Muschi fassen«. Andere Teilnehmer riefen »Nicht mein Präsident!« oder »Keine rassistischen Vereinigten Staaten!«

Die politische Linke reagierte mit Aufrufen an die von Trumps Wahlsieg schockierten Menschen, nicht in Resignation zu verfallen. »Nicht trauern, sondern sich organisieren!« forderte David Cobb, Kampagnenmanager der links von ihrer deutschen Schwesterpartei stehenden Grünen. Deren Präsidentschaftskandidatin Jill Stein hatte bei den Wahlen einen Achtungserfolg erzielt und rund 1,2 Millionen bzw. ein Prozent der Stimmen erhalten. Am Mittwoch äußerte Stein scharfe Kritik an der Demokratischen Partei der unterlegenen Kandidatin Hillary Clinton. Der Apparat habe, wie von Wikileaks veröffentlichte Dokumente belegten, die Wahl des Parteilinken Bernie Sanders sabotiert. Dieser hätte Trump mit Leichtigkeit besiegen können. »Diese Wahl ist eine Reaktion auf ein politisches Establishment, das die Wähler als giftig und korrupt betrachteten«, erklärte sie. Nun, so Steins Vizepräsidentschaftskandidat Ajamu Baraka, gehe es darum, eine »starke alternative Kraft aufzubauen«.

Sanders selbst äußerte sich über Face­book betont nüchtern: »Sofern Donald Trump es ernst damit meint, zur Verbesserung des Lebens arbeitender Familien in diesem Land beizutragen, sind ich und andere Progressive bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sofern er eine rassistische, sexistische, fremdenfeindliche und umweltschädigende Politik verfolgt, werden wir uns ihm energisch widersetzen«, schrieb er dort am Mittwoch (Ortszeit).

Die marxistische Zeitschrift Jacobin veröffentlichte auf ihrer Homepage einen unter anderem von Herausgeber Bhaskar Sunkara unterzeichnete Erklärung, in der sie das moralisierende Wehklagen linksliberaler Kommentatoren kritisierte. Jene, die nun etwa von einer Flucht nach Kanada fabulierten, seien für den Erfolg von Trump mitverantwortlich. Mit Wählerbeschimpfung komme man nicht weiter. »Es ist unbestreitbar, dass Rassismus und Sexismus eine entscheidende Rolle beim Aufstieg Trumps gespielt haben. (...) Wer nun aber die amerikanische Öffentlichkeit anklagt, vertieft genau jenen Elitismus, der Trump erst so viele Wähler zugetrieben hat. (...) Moralische Denunzierung ist nicht Politik – sondern deren Gegenteil. Sie bedeutet Kapitulation.«

Laut einer Umfrage seien 72 Prozent der Wahlteilnehmer der Meinung, dass das Wirtschaftssystem zugunsten den Interessen der Reichen und Mächtigen manipuliert sei. Es sei daher Zeit für eine neue Art von Politik: »Für eine, die sich der drängenden Probleme und der Hoffnungen der Menschen annimmt, anstatt ihre Ängste zu schüren.«