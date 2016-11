Surfen ohne Ende

Virtuelle Welten sind reizvoll und können eine Bereicherung sein – wenn man sich in ihnen nicht verliert Foto: Oliver Berg/dpa

Langsam dämmert es auch der Politik, dass Smartphone und Tablet nicht nur Gutes verheißen. »Die Abhängigkeit von Internetspielen und sozialen Medien ist heute kein Randthema mehr, es ist ein Massenphänomen«, meint Marlene Mortler (CSU). Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung hatte am Mittwoch zu ihrer Jahrestagung nach Berlin Mitte geladen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto: »www.webholic-sucht-hilfe.de – Generation Internetsüchtig?« Nach einer aktuellen Studie hat sich der Anteil der onlineabhängigen Jugendlichen in den vergangenen vier Jahren nahezu verdoppelt. Abhilfe sollen Altersbeschränkungen für Computerspiele und verstärkte Aufklärung schaffen.

»Kein Kleinkind braucht ein Tablet, Smartphone oder einen Computer«, äußerte sich Mortler dieser Tage in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe. In diesem Alter gehe es darum, »die reale und nicht die virtuelle Welt zu erobern«, sagte sie und betonte: »Ruhigstellen per Computerspiel, das geht gar nicht.« Am Dienstag berichtete die Zeitung Die Welt über Ergebnisse einer Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Danach gelten inzwischen 5,8 Prozent der zwölf- bis 17jährigen als onlinesüchtig. Besonders gefährdet mit einem Anteil von 7,1 Prozent der Befragten sind Mädchen. Die Forscher führen das auf die größere Empfänglichkeit weiblicher Nutzer für die sogenannten sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder Whats-App zurück. Unter Jungen ist die Quote der Onlinejunkies mit 4,5 Prozent deutlich niedriger.

Die besagte Studie wird erst in einigen Wochen veröffentlicht. Auf Anfrage von junge Welt bestätigte die BZgA-Pressestelle allerdings die Richtigkeit der kursierenden Zahlen. In der Altersgruppe der 18- bis 25jährigen gehören demnach nur 2,8 Prozent der Gruppe der Süchtigen an, gegenüber der entsprechenden Erhebung vor vier Jahren blieb dieser Wert nahezu unverändert. Daraus lässt sich schließen, dass die Verfänglichkeit der virtuellen Welt mit zunehmendem Alter nachlässt. Gemäß des im Juli vorgelegten Drogen- und Suchtberichts der Bundesregierung gelten von den über 25jährigen lediglich 0,7 Prozent als »wahrscheinlich internetabhängig«.

Die Daten unterstreichen die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern. Im Interview mit der Rheinpfalz vom Mittwoch weist der Mediziner und Autor des Buches »Digital Junkies« Bert te Wildt auf die Gemeinsamkeiten von Online- und Alkoholsucht hin. Beide Krankheiten führten zu Aggressionen und Depressionen, und eine »Überdosis« Internet könne »tatsächlich tödlich« sein. Große Sorge bereitet te Wildt die Technik der Virtual Reality, die anhand spezieller Brillen das Eintauchen in eine computergenerierte Umgebung ermöglicht. »Die Realitätsflucht wird dadurch noch viel verführerischer und aus Sicht der Internetsucht auch gefährlicher.« Mit Blick auf die politisch Verantwortlichen befand te Wildt: »Aus meiner Sicht verschläft der Gesetzgeber hier vieles.«

Nach den Worten der Drogenbeauftragten soll sich das ändern, angesetzt werden müsste insbesondere beim Jugendschutz. »Konkret heißt das unter anderem, dass wir bei Onlinespielen die Alterseinstufung ab null Jahre überdenken müssen«, erklärte Mortler. Damit entstehe der falsche Eindruck, diese Spiele seien bereits für Kleinkinder empfohlen, »das ist aber nicht der Fall«. Ein »riesiges Defizit« sieht die CSU-Politikerin auch bei den folgenden Alterskennzeichnungen. »Was für einen Elfjährigen unschädlich ist, ist es für den Sechsjährigen noch längst nicht.« So müsse auch in die Bewertung einfließen, »ob ein Spiel abhängig machen kann oder nicht«.

Vor allem aber setzt Mortler darauf, dass Erwachsene mit gutem Beispiel vorangehen. »Wenn wir internetmündige Kinder wollen, brauchen wir Eltern, Erzieher und Lehrer, die dies selbst vorleben und die erforderlichen Kenntnisse auch vermitteln können.« Laut der sogenannten BLIKK-Studie (Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz, Kommunikation), deren vorläufige Befunde seit Sommer 2015 vorliegen, zeigen sich Eltern in dieser Hinsicht vielfach überfordert und schlecht beraten. Die vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (bvkj) durchgeführte Befragung ergab ferner, dass sich mehr als 60 Prozent der Neun- bis Zehnjährigen nicht länger als 30 Minuten ohne Nutzung von digitalen Medien beschäftigen können.