Das »Vorbild« darf bleiben

Mutmaßlicher Mörder mit bestem Draht zur Polizei: Am Tatort in Dessau (13. Mai) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Bildfunk

Im Juni hatte Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) den Stiefvater des mutmaßlichen Mörders der chinesischen Studentin Yangjie Li als Leiter des Polizeireviers Dessau abgesetzt. Jörg Schwabe sollte künftig an der Fachhochschule der Polizei im rund 60 Kilometer entfernten Aschersleben arbeiten. Dagegen zog der hohe Beamte, der auch für die CDU im Dessauer Stadtrat sitzt, vor das Verwaltungsgericht Halle (Saale) – und hat nun recht bekommen. Das berichtete zuerst die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) online am Dienstag abend.

Wie der Vizepräsident und Sprecher des Gerichts, Volker Albrecht, gegenüber der MZ erklärte, hatte das Landesinnenministerium nach Ansicht der Kammer nicht hinreichend geprüft, ob es den Expolizeichef auch innerhalb der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost in Dessau hätte versetzen können. Dort arbeitete auch dessen Ehefrau Ramona S., Mutter des 21jährigen Tatverdächtigen Sebastian F. Sie wurde ebenfalls suspendiert. Eine weitere Möglichkeit, so das Gericht, sei eine vorübergehende Abordnung Schwabes nach Aschersleben gewesen. Auf jeden Fall müsse »für Spitzenbeamte ein angemessener Posten gefunden werden«, hieß es.

Der Prozess gegen Schwabes Stiefsohn und dessen Verlobte, Xenia I. (20), soll am 25. November vor dem Landgericht Dessau starten. Beide sind angeklagt wegen gemeinschaftlichen Mordes in Verdeckungsabsicht und Vergewaltigung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, die 25jährige Yangjie Li am 11. Mai mit einem vorgetäuschten Notfall in eine leerstehende Wohnung in ihrem Haus gelockt zu haben. Dort sollen sie das Opfer brutal misshandelt und vergewaltigt haben. Zunächst hätten sie die Schwerverletzte in der Annahme zurückgelassen, sie würde sterben. Später warfen sie die noch Lebende in ein Gebüsch vor dem Haus. Dort fanden Spaziergänger am 13. Mai die schwer entstellte Leiche der Studentin.

Dass Sebastian F. der Sohn hochrangiger Polizeibeamter ist, war durch die Presse bekanntgeworden. Im Zusammenhang mit den Eltern waren im Laufe der Ermittlungen zahlreiche Ungereimtheiten aufgetaucht. So half der damalige Revierleiter seinem Stiefsohn kurz vor dessen Verhaftung noch beim Umzug aus dem Haus, das als Tatort gesichert war. Den Verdacht, der Beamte habe möglicherweise Spuren beseitigt, sollte die Staatsanwaltschaft Magdeburg prüfen. Diese sollte ebenso klären, ob Mutter Ramona S. versuchte, eine Aufklärung zu behindern. Sie hatte sich vor der Verhaftung ihres Sohnes freiwillig der Ermittlungsgruppe angeschlossen. Als davon berichtet wurde, übertrug das Innenministerium die Polizeiarbeit von Dessau nach Halle.

Das alles war für Stahlknecht aber nicht der Grund für die Versetzung des Exrevierleiters nach Aschersleben. Er führte vielmehr moralische Gründe an: Schwabe und seine Frau hatten einen Tag nach der Trauerfeier für Yangjie Li ein Gartenlokal eröffnet. Damit habe er seine »Vorbildfunktion nicht erfüllt«, so Stahlknecht. Die Polizeidirektion zog zudem eine zuvor erteilte Erlaubnis, wonach Ramona S. im Nebengewerbe die Kneipe betreiben durfte, zurück.

Auch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau unter Behördenleiter Folker Bittmann – bekannt geworden durch die schlampigen Ermittlungen zum Feuertod von Oury Jalloh im Dessauer Polizeirevier – war in die Kritik geraten. Bittmann hatte unter anderem eine unglaubwürdige Geschichte der damals frisch Verhafteten an die Medien weitergegeben. Danach übernahm die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg die Pressearbeit, während Bittmanns Behörde die Ermittlungen fortführte. Ob die Rolle der Eltern nun ungeklärt bleibt? Klaus Tewes, Sprecher der Naumburger Behörde, versicherte vor einigen Wochen gegenüber jW: »Das wird sicher im Prozess noch mal zur Sprache kommen.«