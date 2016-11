Latin Lovers: Ein Freund, ein guter Freund

Mit dem FC Bayern gewann Roque alles: Weltpokal, Champions League, 5mal Deutscher Meister, 4mal DFB-Pokalsieger. Zuletzt war er beim FC Malaga dem Ball hinterher gejagt. Foto: Andres Stapff/Reuters

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonntag fand im Stadion »Verteidiger des Chaco« am 17. Spieltag des Torneo Clausura der paraguayischen Meisterschaft im Balltreten für Jungs der »Superclásico« zwischen Olimpia und Cerro Porteño statt. Beides Teams aus der Hauptstadt Asunción.

Der »Decano« (Olimpia) musste unbedingt gegen den »Ciclón« (Cerro) aus dem Barrio Obrero (Arbeiterviertel) gewinnen, um keinen Boden an Tabellenführer Guaraní (vier Punkte Vorsprung) zu verlieren.

Kaum rollte der Ball, da zeigte Schiedsrichter Ulises Mereles Abraham im Strafraum der Gastgeber auch schon energisch auf den Sanktionspunkt. Richard Ortíz hatte den sich aufmandelnden Uruguayo Álvaro Pereira »umarmt«. Den anschließenden Penal tauschte Cerros 10er Cecilio Domínguez in ein Tor um. Hart getreten und mittig unter die Latte.

Es kam noch schlimmer für den Decano, denn nach einer Handvoll Minuten musste Linksverteidiger Alexis Rolín, ebenfalls Uruguayo, verletzt vom Platz. Nun musste Olimpia sich also neu ordnen. Das gelang erstaunlich schnell. Jorge Mendoza, Cristian Riveros und Richard Ortíz behandelten den Ball wie einen Freund und betrachteten diesen Freund als ihren Privatbesitz. Freunde gibt man ja nicht so einfach her.

Und vorne kreiste William Mendieta von künstlerischer Freiheit erleuchtet wie ein Satellit um seinen Angriffskollegen Roque Santa Cruz. Ja, dieser 35 Jahre alte Haudegen ist im Juni nach 17 Jahren wieder nach Paraguay und zu dem Verein, bei dem er fußballerisch das Laufen lernte, zurückgekehrt: Olimpia. Mit 18 war der junge Kicker, dem seine Eltern den Namen des paraguayischen Nationalheiligen gaben, vom FC Bayern weggekauft worden. Zuletzt war er beim FC Málaga dem Ball hinterhergejagt.

Es dauerte eine gute Warholstunde, dann trug das Spiel des Decano Früchte. Für Keimung und das Verhätscheln der Jungpflanzen blieb keine Zeit. Richard Ortíz machte seinen Ouvertüren-Fauxpas wieder gut und dezte nach einer von Mendieta getretenen Ecke den Freund von Mendoza, Riveros und ihm vom Fünfer zum Ausgleich in die Reusen. Einmal ist keinmal, dachten die von Olimpia nun, während die von Cerro sich ad hoc dem Gedankenlesen widmeten und für sich wortlos monierten, dass zweimal allerdings bereits einmal zuviel wäre. Nach einem langen Pass legte Santa Cruz den Ball mit dem Kopf in den Halbmond auf, wo Mendieta ihn freudig erregt mit auf die Reise nahm, zwei Verteidiger vernaschte und Silva mit dem Außenrist düpierte, sein 10. Saisontor. Zweieins für Olimpia. Noch vor der Pause gelang wiederum Ortíz etwa vom Elfmeterpunkt und mit dem linken Fuß ein Pass ins Tor zum 3:1.

Nach einer Stunde noch einmal ein Ausrufezeichen des Ciclón. Nach wunderbaren Kombinationen kam Raúl Cáceres rechts in den Strafraum und legte den Ball dem burschikos am Fünfer zwischen der Innenverteidigung herumlungernden Guillermo Beltrán auf, der nur noch zum 2:3 einzunicken brauchte. In Minute 75 machte Olimpia den Sack zu. Marcos Riveros vertändelte einen Ball gegen Jorge Mendoza, Mendieta sprintete auf und davon, wie ein Lichtstrahl, und am Ende beförderte der gerade eingewechselte Luis Cáceres den Ball mit seinem ersten Freundkontakt und per »Vaselina« (Lupfer) zum 4:2 Endstand in die Maschen. Der 100. Sieg von Olimpia gegen Cerro Porteño!