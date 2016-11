Veranstaltungsreihe in Göttingen

Foto: Wikipedia/Clemensfranz (CC BY-SA 3.0)

Seit 1996 organisiert ein Bündnis von Göttinger Initiativen jeden Winter eine Veranstaltungsreihe zur Erinnerung an die Opfer des Naziregimes. Das Programm startet jeweils am 9. November, dem Jahrestag der Judenpogrome von 1938, und dauert bis zum 30. Januar, dem Jahrestag der Machtübertragung an Adolf Hitler. Dem Bündnis »Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus« gehören etwa 20 Initiativen und Organisationen an, vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) über die Aktion Sühnezeichen bis zur Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ). Nach den Worten von Heiner Willen, dem Vorsitzenden der GCJZ in Göttingen, sind der Umfang und die Kontinuität des Veranstaltungszyklus »einmalig in Deutschland«, wie er am Montag im Gespräch mit junge Welt sagte. »Wir haben damals mit viel Engagement und in einem schwierigen gesellschaftlichen Umfeld unser Bündnis ins Leben gerufen«, erklärte der Leiter der KZ-Gedenkstätte Moringen, Dietmar Sedlaczek, vergangene Woche. Er sei »froh über die Akzeptanz und Wertschätzung, die heute das Bündnis erfährt«. In der Kleinstadt Moringen nördlich von Göttingen hatten die Nazis in Folge zuerst ein Männer-, dann ein Frauen- und schließlich ein Jugendkonzentrationslager eingerichtet.

In den kommenden Wochen sind in Göttingen und Umland erneut etwa 30 Zeitzeugengespräche, Ausstellungen, Führungen, Vorträge und Kundgebungen geplant. Bei der Auftaktveranstaltung am 9. November gedenken Schülerinnen und Schüler am Mahnmal für die frühere Göttinger Synagoge der während der NS-Zeit aus der Stadt vertriebenen jüdischen Schüler und Lehrer. Ein Geschichtskurs des örtlichen Max-Planck-Gymnasiums hatte recherchiert, wann und auf welchen Wegen die jüdischen Jungen, Mädchen und Pädagogen damals von den Schulen verschwanden. Am 9. November 1938 hatten die SA und von den Nazis aufgehetzte Bürger in zahlreichen deutschen Städten Synagogen abgebrannt und jüdische Geschäfte demoliert.

Busfahrten zu Stätten von Zwangsarbeit in der Region werden am 12. und am 26. November angeboten. Am 27. Januar spricht der Holocaust-Überlebende Alexander Schissel aus Odessa über seine Odyssee durch Gefängnisse und Konzentrationslager. Dieser Tag ist seit 2006 in Deutschland offizieller Gedenktag an die Opfer des Faschismus – am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Der Projektchor Synagogalmusik gibt am 29. Januar in der Innenstadtkirche St. Johannis ein Konzert mit Werken jüdischer Komponisten. Am 30. Januar, dem Jahrestag der Machtübergabe an die NSDAP, wird ein Stadtrundgang in Göttingen angeboten.

Ein Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe ist in diesem Jahr der Zusammenhang von Kolonialismus und Faschismus. Eine Ausstellung beleuchtet ab dem 14. Januar das Leben schwarzer Menschen in Deutschland in den vergangenen drei Jahrhunderten. Dabei gehe es auch um die Verfolgung Schwarzer durch die Nazis, sagte die Gewerkschaftssekretärin Agnieszka Zimowska.

Forscher schätzen die Zahl der in Konzentrationslagern ermordeten Menschen afrikanischer Herkunft auf mehrere tausend. Der Grund für die Einweisung ins KZ wurde aber nicht immer angegeben, so dass die Zahl höher liegen kann. Von der Geschichtsschreibung weitgehend unbeachtet bleiben auch die zahlreichen Opfer unter den gefangengenommenen afroamerikanischen und afrikanischen Soldaten der Truppen Frankreichs, Großbritanniens, Belgiens oder der USA, die an vorderster Front gegen den Faschismus gekämpft hatten.