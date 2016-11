Kämpfen oder kürzen

Wart’s ab! signalisierte Wolfgang Schäuble Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem am Montag in Brüssel Foto: Yves Herman/Reuters

Wenigstens ein bisschen Gegenwind bekommen die deutschen Kürzungsfanatiker. Zumindest soviel, dass sich die FAZ vor dem Finanzministertreffen der Euro-Zone vergangenen Montag schon schützend vor Wolfgang Schäuble (CDU) warf. »Druck auf deutschen Finanzminister wächst«, überschrieb das Blatt einen Artikel.

IWF für Schuldenabbau

Der Internationale Währungsfonds (IWF), der bisher nur mit beratender Stimme Griechenland Sparmaßnahmen vorschreibt, besteht auf Schuldenerleichterungen für Athen. Eine Beteiligung des Fonds über das im Frühjahr 2017 auslaufende aktuelle Kreditprogramm hinaus war eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass der Bundestag dem dritten »Rettungspaket« zustimmte. Er macht eine simple Rechnung auf. Die Schulden sind auf einem derart hohen Niveau, die Wirtschaftsleistung liegt dafür soweit am Boden, dass Athen unter diesen Umständen keine Kredite mehr bedienen können wird. Die Schuldenlast Athens lag im vergangenen Jahr bei 178 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Beim nächsten Treffen der Euro-Gruppe am 5. Dezember stehe das Thema auf der Tagesordnung, berichtete AFP am Montag abend. Davon will der knauserige Schwabe Schäuble nichts wissen. Er nannte es vor dem letzten Euro-Gruppen-Treffen am Montag »völlig sinnlos«, vor 2018 über weitere Schuldenerleichterungen zu diskutieren. Vor der Bundestagswahl im Herbst 2017 wird Schäuble einen Teufel tun. Schließlich müsste er der Öffentlichkeit erklären, dass das Steuergeld aus Deutschland im Bankensektor versickert ist.

Schäuble wiederholte am Montag in Brüssel sein ewiges Mantra, Griechenland müsse »wettbewerbsfähig« bleiben. Ihm assistierte der Vorsitzende des Euro-Rettungsfonds (ESM), Klaus Regling, der ein »besseres Schuldenmanagement« für Athen vorschlug. Hierfür wolle er im Laufe des Novembers Vorschläge erstellen. Regling hatte am 1. November erklärt: »Wir haben fünf Ländern während der Krise geholfen: Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Zypern – vier von ihnen sind jetzt Erfolgsgeschichten. Ich rechne damit, dass Griechenland im kommenden Jahr ebenfalls damit beginnen kann, an die Märkte zurückzukehren, wenn es sich weiter reformiert.«

Denkbar hierfür wären längere Kreditlaufzeiten, erläuterte der Vorsitzende der Euro-Gruppe, Jeroen Dijsselbloem. Zudem stellte er in Frage, ob es realistisch sei, dass Athen, wie vereinbart, 2018 einen Primärsaldo von 3,5 Prozent erwirtschafte. Im vergangenen Jahr sollte der von der Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras zu erzielende Haushaltsüberschuss ohne Einbeziehung laufender Zinsen bei 0,7 Prozent des BIP liegen, zusammenkratzen konnte Athen aber nur 0,2 Prozent.

Laut Beschlüssen vom Mai dieses Jahres soll Mitte 2018 über weitergehende Schritte entschieden werden, in gehörigem Abstand zu den Bundestagswahlen kommenden September. Möglich seien etwa die Weitergabe von Gewinnen der Europäischen Zentralbank mit griechischen Staatsanleihen sowie der Einsatz von ungenutzten Milliarden zur Bankenrekapitalisierung, um Darlehen in zinsgünstigere Kredite umzuschulden.

Dogma Sparzwang

Tsipras hatte sich am vergangenen Wochenende gefolgsam gezeigt. Er entließ mehrere Minister, die sich gegen weitere Privatisierungen gestellt hatten. Die derzeitige zweite Überprüfung des Hilfsprogramms »kann und wird« rechtzeitig vor dem Treffen der Euro-Gruppe am 5. Dezember abgeschlossen, kündigte Tsipras am Sonntag auf der ersten Sitzung des neuen Kabinetts an. Dann könnten Verhandlungen über konkrete kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zu Schuldenerleichterungen beginnen. »Wir haben die Möglichkeit für einen Neustart, der uns den notwendigen Schwung für die letzten kritischen Schritte beim Marathon gibt, der uns zu besseren Tagen führt«, sagte Tsipras nach der Vereidigung der Minister.

Weniger Unterwürfig zeigte sich der Wirtschaftsminister Portugals, Manuel Caldeira Cabral. Seine Linksregierung werde das Ende der Sparmaßnahmen verteidigen, sagte Cabral dem Handelsblatt (Dienstagausgabe). Vorwürfen von Schäuble und Regling, eine Abkehr von den Kürzungsprogrammen gefährde die »Wettbewerbsfähigkeit Europas«, erteilte Cabral eine Absage: »Solche unverantwortlichen Aussagen können einen sehr hohen Preis haben – nicht nur in den Ländern, die sie kritisieren, sondern auch in ihren eigenen, weil sie Europa destabilisieren.« Auch lehne Lissabon ein weiteres »Rettungsprogramm«, wie von Schäuble gefordert, dankend ab. »Das ist weit weg von der Wahrheit«, sagte Cabral. Seine Regierung habe den Konsum gefördert, private Investitionen seien im vergangenen Jahr um 7,7 Prozent gestiegen, ausländische Direktinvestitionen in der Industrie hätten um 70 Prozent zugelegt. Das Land schreibt eine andere Erfolgsgeschichte als Regling.