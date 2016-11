DFG-VK zum Syrien-Einsatzes der Bundeswehr

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienst­gegner (DFG-VK) Hessen wandte sich am Dienstag aus aktuellem Anlass mit einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit:

Am 10. November soll im Bundestag über die Verlängerung und Erweiterung des Bundeswehr-Mandats in Syrien abgestimmt werden. Aus diesem Anlass fordert die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) Hessen alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags auf, namentlich auch die Abgeordneten aus Hessen, gegen die anstehende Verlängerung und Erweiterung des Bundeswehr-Mandats für Syrien zu stimmen und sich statt dessen für zivile Lösungen einzusetzen.

Die DFG-VK Hessen unterstützt diese Forderung mit einer Kundgebung in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden am Mittwoch, 9. November 2016, um 14 Uhr, Fußgängerzone, Ecke Michelsberg/Langgasse.

Die Kundgebung findet statt im Rahmen der Kampagne: Macht Frieden! Zivile Lösungen für Syrien!

– Die Kriege in Afghanistan, Irak und Libyen haben gezeigt: Militärische Gewalt bringt vor allem noch mehr Gewalt hervor. Der Angriffskrieg gegen den Irak hat erst die Situation geschaffen, in der der IS entstehen konnte.

– Das westliche Eingreifen in den Krieg in Syrien könnte zu einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland führen. Damit steigt die Kriegsgefahr in Europa und weltweit.

– Die Bundeswehr kooperiert in Syrien mit der Türkei, die sich zu einer Diktatur entwickelt, die kurdische Bevölkerung in der Türkei und kurdische Kräfte auch in Syrien massiv bekämpft, Islamisten fördert und ihren Einfluss auf Syrien und Irak ausweiten will. Diese Politik darf nicht unterstützt werden, schon gar nicht mit einem Kriegseinsatz an der Seite des türkischen Staats.

– Der Bundeswehr-Einsatz in Syrien unterminiert das Völkerrecht, denn er lässt sich rechtlich nicht überzeugend begründen.

– Nötig ist ein grundsätzlicher Politikwechsel: eine Abkehr von der Kriegspolitik.

Wir fordern statt dessen eine deutliche Erhöhung der humanitären Hilfe für Syrien sowie zivile und diplomatische Lösungen für Syrien unter Beachtung des internationalen Rechts.

Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Ulla Jelpke, erklärte am Dienstag zum Asylangebot des Auswärtigen Amts für verfolgte türkische Politiker, Wissenschaftler und Journalisten:

Ich begrüße ausdrücklich die Erklärung von Staatsminister Roth, politisch Verfolgten aus der Türkei Asyl zu gewähren – auch wenn sie viel zu spät kommt. Doch damit sollte auch der Türkei-Deal hinfällig sein. Denn wie kann die Türkei noch als sicherer Drittstaat für Flüchtlinge aus anderen Ländern gelten, wenn deutsche Regierungsvertreter Bürgern der Türkei Asyl anbieten. Hier zwischen türkischen Staatsbürgern und Flüchtlingen aus anderen Ländern zu unterscheiden ist ein eklatanter Verstoß gegen die Unteilbarkeit der Menschenrechte.

Die politische und militärische Zusammenarbeit mit dem faschistoiden Erdogan-Regime muss sofort beendet werden. Denn die türkische Regierung hat selbst entscheidend am Aufbau dschihadistischer Terrorbanden in Syrien mitgewirkt und somit Millionen Menschen in die Flucht gezwungen. Diese Flüchtlinge benutzt Erdogan nun als Druckmittel gegen die EU. Diese Erpressung kann nur funktionieren, weil die EU Flüchtlinge nicht als Menschen mit Rechten, denen ein legaler Zugang nach Europa ermöglicht werden muss, anerkennt. Der Terrorstaat Türkei ist mit Sicherheit kein sicheres Herkunftsland.