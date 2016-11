Wahl zwischen zwei Übeln

Knapp die Nase vorn: Hillary Clinton behält einen Vorsprung auf ihren Konkurrenten Donald Trump (Wahlkampfdebatte in New York, 26.09.2016) Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Es waren markige Worte, die Richard Trumka, der oberste Gewerkschaftsboss der USA, am vergangenen Freitag für den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump fand. »Er wird unser Land auseinanderreißen«, warnte der Präsident des mitgliederstärksten Gewerkschaftsdachverbands der USA und Kanadas, der AFL-CIO, auf einer Veranstaltung in Ohio.

Der Staat im Mittleren Westen ist ein »Swing State«, einer der wenigen Staaten, die mit wechselnden Mehrheiten letztlich darüber entscheiden, ob der Immobilien-Milliardär Trump oder die frühere Außenministerin Hillary Clinton am Dienstag das Ticket ins Weiße Haus gewinnt.

Eigentlich schien der Wahlkampf schon entschieden, nachdem Trump in einem im Oktober publik gewordenen Video aus dem Jahr 2005 prahlte, als Prominenter könne er Frauen ohne deren Einwilligung küssen und begrapschen. Doch dann geriet Hillary Clinton elf Tage vor der Wahl erneut ins Wanken, als das FBI ankündigte, die Ermittlungen zur E-Mail-Affäre wiederaufzunehmen, die bereits im Sommer ein Geflecht an Korruption offenbart hatte.

Während Clintons Zeit als Außenministerin hatten Vertraute von ihr per E-Mail in ihrer Behörde angefragt, ob Großspender der familieneigenen Clinton-Stiftung Zugang zu Regierungsstellen erhalten könnten. Das wurde offenbar wohlwollend aufgegriffen. Gleichzeitig hielt der ehemalige US-Präsident und Hillary-Gatte, William »Bill« Clinton, als Stiftungsvorsitzender Reden und übte Beratungsfunktionen aus, was der Familienkasse Beträge von mehreren Millionen Dollar einbrachte.

Neue Erkenntnisse dazu wird es nun allerdings doch nicht geben. Wie FBI-Direktor James Comey am vergangenen Sonntag mitteilte, hätten sich in der kürzlich neu entdeckten Korrespondenz keine Hinweise auf strafbare Handlungen Clintons gefunden, womit auf weitere Ermittlungen verzichtet werden könne.

Dennoch hat die neu aufgerollte Diskussion Spuren hinterlassen: Zwar bleibt Hillary Clinton klare Favoritin für das Präsidialamt, doch vermochte Trump in den letzten Tagen aufzuholen und liegt im Schnitt nationaler Umfragen nur noch rund drei Prozent zurück.

Clinton oder Trump – der Frust über diese Auswahl ist indes gewaltig. Gemäß einer Umfrage des universitären Meinungsforschungsinstituts UMass Lowell Public Opinion Center sähen es 23 Prozent der 18- bis 35jährigen Bürger lieber, dass »ein gigantischer Meteor die Erde zerstört«, als dass einer der beiden Präsidentschaftskandidaten in das Weiße Haus einzieht (jW berichtete). In einer Anfang Oktober veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup sprachen sich derweil 57 Prozent aller Wähler für eine »dritte Partei« aus. Das gleiche Institut hatte im September darauf hingewiesen, dass sich nur 29 Prozent als Demokraten identifizieren, 26 Prozent als Republikaner und 42 Prozent als Unabhängige. Das ist der höchste Wert an Unabhängigen, seit Gallup 1988 begann, dies zu erheben.

Die realen Kandidaten einer »dritten Partei« erleben jedoch keinen Frühling. Gary Johnson von der neoliberalen Libertären Partei leistete sich grobe Aussetzer, als er zum Beispiel in einem Fernsehinterview nicht wusste, was Aleppo ist. Jill Stein, Kandidatin der Grünen Partei, gab ihrerseits Interviews, in denen sie ausführte, Hillary Clinton sei schlimmer als Trump. Das half ihr nicht, einen realen Dialog darüber zu führen, wie – trotz der Angst vor Trumps reaktionären Vorstellungen – eine Alternative zur Wall-Street-nahen Clinton aufzubauen wäre.

Während sich die Spitzen von Gewerkschaften, Umweltschutzorganisationen und Frauenverbände klar für Clinton positionieren und insbesondere sie die Demokraten mit Beträgen in Millionenhöhe unterstützt haben – laut Wall Street Journal hat allein der Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO bis Mitte Oktober 11,4 Millionen Dollar im Wahlkampf ausgegeben – schwelt links von den Demokraten die Debatte, ob es richtig ist, dem Druck des kleineren Übels nachzugeben. Der »Black Lives Matter«-Aktivist Shaun King hatte im Vorwahlkampf noch appelliert, mit den Demokraten zu brechen. Doch auch er ruft angesichts von Trump dazu auf, für Clinton zu stimmen. Die sozialistische Stadträtin in Seattle, Kshama Sawant, hält dagegen, dass die Politik der Demokraten für Freihandel und Sozialabbau den Rechtspopulisten den Boden bereite. Stimmen für Jill Stein seien, so Sawant, »eine Anzahlung für eine komplett andere Politik in den kommenden Jahren und für eine neue Partei, basierend auf sozialen Bewegungen und normalen Menschen – eine Partei von und für die 99 Prozent«.