»Blende« international

Erstmals wurden zu unserem seit 1991 stattfindenden Fotowettbewerb nicht nur die Leserinnen und Leser der jungen Welt eingeladen, sondern auch die der befreundeten dänischen Tageszeitung Arbejderen. 361 Fotos hatte die Jury – bestehend aus Andrea Kähler (1. v. r.) und Frank Kopperschläger (2. v. l.) vom linken Medienportal R- Mediabase, der Leiterin der jW-Fotoabteilung Sabine Koschmieder-Peters (2. v. r.) sowie jW-Redakteur Michael Merz (1. v. l.) und Bildredakteurin Katrin Winkler – zu begutachten. Die Preisträger werden in einer jW-Beilage am 16. November präsentiert. Für Freitag, den 18. November laden wir um 18.30 Uhr zu Preisverleihung und Ausstellungseröffnung in die jW-Ladengalerie. (jW)