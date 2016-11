Räuberische »Interessen«

Beuteteilung 1916: Mr. Sykes (l.) und Msr. Picot zerlegten auf einer Landkarte das Osmanische Reich Foto: wikimedia.org/Commons/ CC BY 4.0

In einem geheimen Vertrag einigten sich Großbritannien und Frankreich am 16. Mai 1916 über die koloniale Aufteilung des Osmanischen Reiches nach dessen erwarteter Niederlage im Ersten Weltkrieg. Es ging um Palästina, Jordanien, Syrien und Irak, deren bis heute zumeist gültige Grenzen willkürlich gezogen wurden. Die Übereinkunft wird nach den beteiligten Diplomaten Mark Sykes und François Georges-Picot »Sykes-Picot-Abkommen« genannt. Offiziell hatte Großbritannien den Arabern der Region zugesagt, ihre Unabhängigkeit anzuerkennen. Später wurden Italien und das zaristische Russland in den Geheimvertrag einbezogen. Italien sollte einige Inseln und das Gebiet Izmir, Russland Armenien und Teile Kurdistans erhalten. Am 23. November 1917 veröffentlichte die russische Revolutionsregierung das Abkommen. Lenin wies vor 100 Jahren im Schweizer Exil auf die Geheimverhandlungen hin und nannte u. a. den Kampf um die Türkei als deren Gegenstand:

Zwischen Russland und Deutschland werden bereits Verhandlungen über einen Separatfrieden geführt. Die Verhandlungen sind offiziell, und über die Hauptsache sind sich beide Mächte schon einig geworden.

So lautet eine Mitteilung, die vor kurzem von der Berner sozialistischen Zeitung auf Grund ihr zugegangener Nachrichten gebracht wurde. Als die russische Gesandtschaft in Bern eiligst ein Dementi veröffentlichte und die französischen Chauvinisten die Verbreitung solcher Gerüchte darauf zurückführten, dass die »Deutschen auf Gemeinheiten aus sind«, lehnte es die sozialistische Zeitung ab, dem Dementi irgendeine Bedeutung beizumessen, und berief sich zur Bekräftigung ihrer Meldung auch auf die Tatsache, dass sich gerade jetzt in der Schweiz sowohl deutsche (…) als russische »Staatsmänner« (…) aufhalten und dass schweizerische Handelskreise über analoge zuverlässige Mitteilungen aus russischen Handelskreisen verfügen.

(…) Der Krieg ist aus den imperialistischen Beziehungen zwischen den Großmächten entstanden, d. h. aus dem Kampf um die Teilung der Beute, aus dem Kampf darum, wer sich diese oder jene Kolonien und kleinen Staaten einverleiben soll, wobei in diesem Krieg zwei Interessenkonflikte an erster Stelle stehen. Erstens der Konflikt zwischen England und Deutschland. Zweitens der zwischen Deutschland und Russland. Diese drei Großmächte, diese drei mächtigen Räuber sind die entscheidenden Größen im jetzigen Krieg, die übrigen sind unselbständige Bundesgenossen.

Beide Konflikte sind durch die ganze Politik dieser Mächte im Verlauf mehrerer Jahrzehnte vor dem Krieg vorbereitet worden. England führt Krieg, um Deutschlands Kolonien zu rauben und seinen Hauptkonkurrenten zu vernichten, der ihm mit seiner überlegenen Technik, Organisation und kommerziellen Energie unbarmherzige Schläge versetzte und so schwer traf, dass England ohne Krieg seine Weltherrschaft nicht mehr hätte behaupten können. Deutschland führt Krieg, weil seine Kapitalisten – und durchaus begründet – von sich der Meinung sind, dass sie das »heilige« bürgerliche Recht auf den ersten Platz in der Welt bei der Ausplünderung der Kolonien und abhängigen Länder besitzen; insbesondere führt Deutschland Krieg, um sich die Balkanländer und die Türkei zu unterwerfen. Russland führt Krieg, um Galizien zu erobern, das es braucht, um das ukrainische Volk niederzuhalten (Galizien ist das einzige Fleckchen Erde, wo dieses Volk Freiheit – relative natürlich – besitzt und besitzen kann), Russland führt Krieg, um Armenien und Konstantinopel zu erobern und ebenfalls, um die Balkanländer zu unterwerfen.

Neben dem Konflikt der räuberischen »Interessen« Russlands und Deutschlands besteht ein nicht minder tiefer, wenn nicht gar noch tieferer Konflikt zwischen Russland und England. Das Ziel der imperialistischen Politik Russlands, das durch jahrhundertealte Rivalität und durch die objektiven internationalen Wechselbeziehungen der Großmächte bestimmt wird, kann dazu folgendermaßen umrissen werden: Mit Hilfe Englands und Frankreichs Deutschland in Europa schlagen, um Österreich und die Türkei auszurauben (Österreich Galizien und der Türkei Armenien und vor allem Konstantinopel nehmen). Dann mit Hilfe Japans und desselben Deutschlands England in Asien schlagen, um ganz Persien zu annektieren, die Teilung Chinas zu Ende zu führen usw. (…) In jedem Fall kann der imperialistische Krieg mit nichts anderem als mit einem imperialistischen Frieden enden, wenn dieser Krieg nicht in den Bürgerkrieg des Proletariats gegen die Bourgeoisie für den Sozialismus umgewandelt wird.