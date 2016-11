Kinderfreunde des Tages: Polens Sejm

Foto: Francois Lenoir/Reuters

Dass in Polen Schwangerschaftsabbrüche bisher erlaubt sind, wenn der Embryo mit hoher Wahrscheinlichkeit schwerstbehindert ist, passt der Regierungspartei PiS nicht. Nachdem der erste Anlauf, die Abtreibung ganz zu verbieten, wegen überraschend starker Proteste aufgegeben werden musste, versucht Parteichef Jaroslaw Kaczynski jetzt, wenigstens diese Indikation streichen zu lassen. Sie steht für 80 bis 90 Prozent der legalen Schwangerschaftsabbrüche in Polen – das sind nur ein paar hundert im Jahr, die Mehrzahl der Abbrüche, vermutlich einige zehntausend jährlich, nehmen ungewollt Schwangere ohnehin im Ausland oder mit Hilfe der Nebenwirkungen überdosierter Medikamente zu Hause vor.

Anfang Oktober erklärte der PiS-Chef, jeder schwerstbehinderte Embryo müsse doch wenigstens die Chance haben, geboren und getauft zu werden. Auch wenn er gleich danach stürbe. Als Anreiz dafür zog die Partei jetzt die Spendierhosen an: Am Freitag beschloss der Sejm, für das Austragen einer solchen Schwangerschaft solle die Mutter umgerechnet knapp 1.000 Euro in bar bekommen, allerdings nur bei Geburt eines lebenden Kindes, denn sonst gibt es ja niemanden zu taufen. Außerdem zehn Tage Pflege in einem Hospiz für Neugeborene und anschließend psychologische Betreuung für sich selbst sowie fachärztliche Hilfe für das behinderte Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Danach aber ist Schluss. Wie es in der Bibel so schön heißt: »Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.« Von der Zeit dazwischen war damals sowenig die Rede wie heute. Und gar noch von der Rente der Mutter, die den Rest ihres Lebens für die Pflege aufopfert und in 90 Prozent der Fälle irgendwann in dieser Zeit vom Kindsvater verlassen wird? Sie kann ja Trost in der Kirche suchen. Die kennt sich da aus. (rl)