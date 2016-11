»Die Lage in der Türkei eskaliert gerade«

»Ist es möglich, dass die Türkei die Luftbilder der deutschen »Tornados« missbraucht, um kurdische Stellungen anzugreifen. Das kann ich nur vor Ort herausfinden, deshalb muss ich da unbedingt hin.« – Jan van Aken, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag Foto: «Bundeswehr/Oliver Pieper/dpa-Bildfunk

Sie wollen den NATO-Stützpunkt im türkischen Incirlik besuchen, auf dem auch Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Bis jetzt haben sie aber noch keine Besuchserlaubnis bekommen. Seit wann bemühen Sie sich schon darum?

Formal muss ich nur einen Antrag stellen: eine Reisegenehmigung beim Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Das habe ich am 5. Oktober gemacht. Das wurde vom Auswärtigen Ausschuss genehmigt, womit es eigentlich durch wäre. Allerdings hat Lammert es aus Haushaltsgründen abgelehnt. Die Reisemittel sind fast aufgebraucht und er meinte, diese Reise sei nicht dringlich, die könnte ich auch im kommenden Jahr machen. Das ist an sich ein Skandal.

Aber die Parlamentsbeteiligung bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr ist doch vorgeschrieben.

Ich kann verstehen, dass er im Einzelfall entscheiden muss, ob eine Reise wirklich nötig ist, oder ins kommende Jahr geschoben werden kann, wenn die Haushaltsmittel aufgebraucht sind. Bei dieser Reise aber zu sagen, sie sei nicht dringend, obwohl am kommenden Donnerstag eine Mandatsverlängerung des Einsatzes auf der Tagesordnung des Bundestags steht, ist eine vollkommen falsche Entscheidung.

Welche Rückmeldung haben Sie aus der Türkei bekommen?

Parallel zu diesem Prozess haben wir am 10. Oktober das Verteidigungsministerium informiert, damit das von deren Seite vorbereitet werden konnte. Am 12. Oktober haben wir dem Auswärtigen Amt Bescheid gegeben, weil die die Genehmigung von der türkischen Regierung einholen müssen. Seitdem warten wir auf eine Antwort aus Ankara. Betroffen bin offenbar nicht nur ich, sondern ich weiß von drei anderen Abgeordneten, dass sie auch einen Antrag gestellt haben.

Haben Sie seitdem gar nichts gehört?

Wir haben in dieser Woche noch einmal nachgefragt, aber aus dem Auswärtigen Amt heißt es nur: »Wir haben Ihren Besuchswunsch per Verbalnote an das türkische Außenministerium herangetragen. Leider haben wir bisher keine abschließende Antwort erhalten« Das heißt es gibt kein Nein, aber es gibt eben auch kein Ja.

Und ohne dieses explizite Ja können sie nicht reisen?

Wahrscheinlich können wir schon in die Türkei einreisen. Aus anderen Gründen fahre ich am Montag nach Diyarbakir. Dort will ich am Dienstag den Prozess gegen den kurdischen Fußballspieler Deniz Naki beobachten. Natürlich werden wir auch versuchen, die beiden inhaftierten HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag zu besuchen. Die Lage in der Türkei eskaliert ja gerade. Ob sie mich reinlassen oder nicht, werde ich in Istanbul am Flughafen merken. Trotzdem brauche ich natürlich dafür generell keine Vorabgenehmigung. Die brauche ich nur für Incirlik, da es sich dabei um einen Militärstützpunkt handelt.

Wie wird diese Mandatsverlängerung ansonsten unter den Abgeordneten diskutiert?

Im Sommer hieß es noch von Seiten der SPD, etwa von Rainer Arnold und anderen, sehr eindeutig, dass es ohne Besuchserlaubnis für Incirlik keine Mandatsverlängerung gebe. Mit der Reise des Verteidigungsausschusses nach Incirlik Anfang Oktober schien die Diskussion beendet zu sein. Aber die Frage stellt sich jetzt wieder neu. Ich nehme da die SPD ernst. Aktuell habe ich aber keine Aussagen von ihnen gehört und bin nun gespannt, ob sie zu ihrem Wort stehen, oder ob sie einfach beide Augen zudrücken und den Militäreinsatz durchwinken.

Was genau wollen Sie in Incirlik machen?

Mir geht es um eine zentrale Frage: Ist es möglich, dass die Türkei die Luftbilder der deutschen »Tornados« missbraucht, um kurdische Stellungen anzugreifen. Das Mandat bezieht sich auf den Kampf gegen Daesch, den sogenannten Islamischen Staat. Schon bei der ersten Mandatserteilung vor rund einem Jahr haben auch CDU-Abgeordnete gefragt, wie man verhindern könne, dass die Türkei – als Teil dieser Antiterrorkoalition – die Ergebnisse gegen Kurden einsetzt. Daraufhin wurden halbherzige Schritte eingeleitet. Wir haben parlamentarische Anfragen gestellt, aber für mich ist immer noch unklar, wie genau das funktioniert: Wo kommen die Bilder rein? Wer begutachtet sie? Nach welchen Kriterien werden sie aussortiert? Sieht man darauf möglicherweise kurdische Stellungen? Das kann ich nur vor Ort herausfinden, deshalb muss ich da unbedingt hin.