Stelldichein bei Erdogan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin am Montag in Istanbul Foto: AP Photo/Emrah Gurel

Mit großer internationaler Beteiligung ist am Montag in Istanbul ein Weltenergiekongress eröffnet worden. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan konnte unter den Gästen unter anderem den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Amtskollegen aus Venezuela, Nicolás Maduro, begrüßen. Maduro und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan unterzeichneten mehrere Energieabkommen, wie Sprecher der venezolanischen Regierung über Twitter mitteilten. Zudem nutzte der Gast aus Caracas seinen Aufenthalt zu einem Aufruf an die Mitgliedsstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und andere Produzenten, gemeinsam zu einer Stabilisierung des Marktes beizutragen, um wieder »gerechte Preise« zu erzielen. »Es ist notwendig, dass sich OPEC- und Nicht-OPEC-Länder einigen und eine neue Allianz bilden, um den Erdölmarkt zu festigen«, forderte der venezolanische Staatschef.

Auch Putin ging es um konkrete Projekte, etwa die gemeinsame Pipeline »Turkstream« sowie den Bau eines ersten Atomkraftwerks in der Türkei durch russische Unternehmen. Moskau und Ankara sind bestrebt, ihre Wirtschaftsbeziehungen auszubauen und sie auf ein Volumen von 90 Milliarden Euro jährlich anzuheben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein venezolanischer Amtskollege Nicolás Maduro am Montag in Istanbul Foto: EPA/KAYHAN OZER/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE/dpa - Bildfunk

Es handelte sich um Putins ersten Besuch in der Türkei seit seiner Teilnahme am G-20-Gipfel in Antalya im November 2015. Eine Woche später hatte die türkische Armee im syrischen Grenzgebiet einen russischen Kampfbomber abgeschossen, was zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen Russland und der Türkei führte. Seit sich Erdogan im Juli für den Abschuss entschuldigte, haben sich beide Länder wieder angenähert. Bei einem Besuch Edogans in Sankt Petersburg Anfang August vereinbarten beide Seiten, ihre Wirtschaftsbeziehungen wiederzubeleben.

Die bis Donnerstag dauernde Energiekonferenz in Istanbul soll »neue Horizonte für eine nachhaltige globale Zukunft« entwerfen, erklärte der türkische Energieminister Berat Albayrak am Sonntag. Insgesamt wurden mehr als 250 Regierungs- und Wirtschaftsvertreter aus 130 Ländern zu dem Kongress erwartet. (AFP/AVN/Anadolu/jW)