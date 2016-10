Staatsterror in Ankara

Türkische Polizisten prügeln am Montag in Ankara auf Demonstranten ein, die an die Opfer des Anschlags vor einem Jahr erinnern wollten Foto: Umit Bektas/Reuters

In der türkischen Hauptstadt Ankara ist die Polizei am Montag mit Wasserwerfern, Gasgranaten und Gummigeschossen gegen Demonstranten vorgegangen, die der mehr als 100 Menschen gedenken wollten, die vor einem Jahr bei einem Anschlag auf eine Friedensdemonstration getötet worden waren. Zuvor hatte Provinzgouverneur Kemal Önal die Gedenkkundgebung unter Verweis auf den seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli geltenden Ausnahmezustand verboten. Nur nächsten Angehörigen der Opfer wurde der Zugang zum Attentatsort gestattet. Der Anschlag vom 10. Oktober 2015 war der mit den meisten Todesopfern in der jüngeren Geschichte der Türkei. Zwei Selbstmordattentäter hatten damals inmitten der Menge von Demonstranten ihre Sprengsätze gezündet und 103 Menschen mit in den Tod gerissen, rund 500 weitere wurden verletzt.

Bereits am Sonntag fanden in mehreren Städten des Landes Gedenkveranstaltungen statt, bei denen es ebenfalls zu Polizeiübergriffen kam. Im Urlaubsort Alanya am Mittelmeer stürmte ein faschistischer Mob ein Gebäude der Bildungsgewerkschaft Egitim-Sen, in dem eine Gedenkveranstaltung stattgefunden hatte. Unter den Augen der Polizei schändeten die Faschisten das Grab eines Anschlagsopfers.

»Wir sind es dem Andenken der Märtyrer schuldig, den Frieden sicherzustellen«, erklärte der Vorstand der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP), die vor einem Jahr zusammen mit linksgerichteten Gewerkschaften zu den Hauptorganisatoren der Kundgebung gehört hatte. Das Massaker sei der Preis, den die Völker der Türkei dafür zahlen müssten, dass die Regierung von Staatschef Recep Tayyip Erdogan »Organisationen wie Al-Nusra und Al-Qaida in Syrien und dem Irak« unterstütze.

Zentrale Forderung der Demonstration vor einem Jahr war ein Ende des Krieges in den kurdischen Landesteilen. »Das Massaker von Ankara wurde begangen, um diejenigen zu bestrafen, die gemeinsam mit dem kurdischen Volk kämpfen«, erklärte die aus der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hervorgegangene Union der Gemeinschaften Kurdistans (KCK) am Montag. Die KCK beschuldigte die religiös-nationalistische Regierungspartei AKP und die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS), die Anschläge gemeinsam durchgeführt zu haben.

Ankara macht den IS für das Massaker verantwortlich, die Terrororganisation hat sich bis heute allerdings nicht zu dem Anschlag bekannt. Die beiden Selbstmordattentäter gehörten einer Islamistengruppe aus der südostanatolischen Provinz Adiyaman an, die auch Anschläge auf HDP-Büros, eine HDP-Wahlkampfkundgebung sowie auf 33 junge Sozialisten in der Grenzstadt Suruc begangen hat. Recherchen der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP ergaben, dass die nach ihrem Anführer als »Dokumanciler« genannte Gruppe mit Wissen der örtlichen Sicherheitskräfte Anhänger rekrutiert und zur Ausbildung in syrische IS-Camps geschickt hatte. Die liberale Tageszeitung Cumhuriyet berichtete im April, dass der türkische Geheimdienst drei Wochen vor dem Anschlag von entsprechenden Plänen des IS wusste, ohne diese Informationen an die zuständigen Sicherheitskräfte weiterzuleiten. Ein später verhafteter mutmaßlicher Tatbeteiligter entpuppte sich erst vor wenigen Tagen als Mitglied der AKP-Jugendorganisation.