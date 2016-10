Auszeichnung für Friedensprozess in Kolumbien. Kritik an einseitiger Würdigung

Die Chefin des Nobelpreiskomitees, Kaci Kullmann Five, am Freitag in Oslo bei der Bekanntgabe des diesjährigen Preisträgers Foto: Norsk Telegrambyra AS/Reuters

Der Friedensnobelpreis 2016 geht an Kolumbiens Präsidenten Juan Manuel Santos. Er erhalte die Auszeichnung »für seine entschlossenen Anstrengungen, den mehr als 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg in dem Land zu beenden«, teilte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Mit Blick auf den negativen Ausgang des Referendums am vergangenen Sonntag, bei dem eine knappe Mehrheit der Abstimmenden das mit der FARC-Guerilla ausgehandelte Abkommen abgelehnt hatte, interpretierte die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Kaci Kullmann Five, die Auszeichnung auch als Ermutigung, den Friedensprozess zu retten.

»Die Botschaft ist, dass wir durchhalten müssen, um ein Ende dieses Krieges zu erreichen«, sagte Santos am Freitag in einer ersten Reaktion. »Wir sind sehr nah dran. Wir müssen nur ein bisschen weitermachen, und das hier ist ein großartiger Ansporn, um das Ende zu erreichen und mit dem Aufbau von Frieden in Kolumbien zu beginnen.« Er nehme den Preis im Namen aller seiner Landsleute entgegen.

Führende Vertreter der FARC-Guerilla übermittelten dem Staatschef Glückwünsche. »Ich gratuliere Präsident Santos sowie den Garanten Kuba und Norwegen sowie den Begleitern Venezuela und Chile, ohne die der Frieden nicht möglich wäre«, twitterte der oberste Comandante Timoleón Jiménez. Die vier Länder hatten die in Havanna geführten Verhandlungen unterstützt. Der Chef der FARC-Delegation in der kubanischen Hauptstadt, Iván Márquez, kommentierte: »Wir hoffen, dass der Friedensnobelpreis Präsident Santos die Kraft gibt, das Abkommen mit Leben zu füllen und allen Kolumbianern die Würde zurückzugeben.«

International gab es allerdings Kritik daran, dass nicht auch ein Vertreter der Guerilla in die Würdigung einbezogen wurde. Die Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel (Linke) sprach deshalb am Freitag von einem »faden Beigeschmack, weil zum Frieden immer zwei Seiten gehören«. (AFP/dpa/jW)