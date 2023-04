Heymann, Lohse, Meinl

Glücklicherweise hat Karl-Heinz Heymann das Naturell, immer wieder etwas Neues anfangen zu können. Der gebürtige Görlitzer studierte an der Babelsberger Filmhochschule und schrieb noch als Student sein erstes Filmszenarium. Nach gebührender Prüfungszeit konnte er 1981 sein Debüt »Darf ich Petruschka zu dir sagen?« mit Frank und Hannelore Bey über ein Tänzerpaar am Ende seiner aktiven Jahre herausbringen. Auch Solotänzer Roland Gawlik wirkte damals mit. Ihm vertraute Heymann in seinem originellen Gegenwartsfilm »Rabenvater« 1986 die Titelrolle an. Dazwischen lag »Schwierig sich zu verloben«, ein erfrischender Alltagsfilm über junge Leute in Jüterbog mit Ulrike Krumbiegel, der 1983 in Saarbrücken für den Max-Ophüls-Preis nominiert war. Über die Hauptfiguren schrieb die Kritikerin Renate Holland-Moritz anerkennend: »Genauso reden sie, so bewegen sie sich. Statt großer Worte...