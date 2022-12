Appell als Affront

Ihre Lobby ist stark, 17 Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft richteten am vergangenen Freitag einen Appell samt Forderungskatalog an das Bundeskabinett, speziell an Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). Der Anlass: Die Situation im Wohnungsbau hierzulande sei dramatisch. Denn hohe Bau-, Energie- und Materialkosten, gestiegene Zinsen, langwierige Bau- und Planverfahren, ferner »eine mehrfach zusammengebrochene Wohnungsbauförderung« führten »zu einer Abwärtsspirale im Wohnungsbau mit gravierenden Folgen«.

Die Verbändevertreter rechnen vor: Im Jahr 2021 wurden nur noch 293.393 Wohnungen neu gebaut. 2022 werde diese Zahl voraussichtlich unterschritten. Zudem deuteten alle Vorzeichen darauf hin, »dass es im Jahr 2023 einen enormen Einbruch geben wird.« Damit sei die Zielmarke der Koalition, jährlich 400.000 Wohnungen zu b...