Showbusiness des Tages: Champions League

Angeblich geht in Fußball­europa ein Gespenst um: die Super League. Im Frühjahr drohten zwölf Spitzenvereine, nicht mehr in der Champions League der Union Europäischer Fußballvereinigungen (UEFA) zu kicken, sondern nur noch zur Füllung der eigenen, zumeist tief im Minus stehenden Konten spielen zu wollen. Vor allem die Empörung britischer Fußballfans zwang neun Vereine zum Rückzug, drei behaupten, sie blieben dabei: Juventus Turin, FC Barcelona und Real Madrid. Es geht um große Beträge. Selbst in der Pandemiesaison 2019/2020 erwirtschaftete die Champions League 2,4 Milliar...