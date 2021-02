Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ganz ohne Maske Sächsische AfD: Landesparteitag nominiert »Flügel«-Leute für Bundestag. Palastrevolte fällt aus Steve Hollasky Im Vorfeld des Landesparteitages der sächsischen AfD am vergangenen Wochenende war das Gerücht verbreitet worden, Tino Chrupalla, neben Jörg Meuthen Bundesvorsitzender der AfD, werde bei der Abstimmung über die Kandidaten zur Bundestagswahl einen Reinfall erleben. Das Gegenteil war der Fall. Chrupalla wurde mit 77,5 Prozent der Delegiertenstimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt – von einem Parteitag, der von Delgierten dominiert wurde, die dem offiziell aufgelösten »Flügel« nahestehen. Ein Delegierter, der davon sprach, dass sich »Nationalsozialisten« in der AfD befinden würden, fing sich damit einen Ordnungsruf durch das Parteitagspräsidium ein. Zur Begrüßung der 700 Delegierten, die offenbar nur ungern die Maskenpflicht beachteten, hielt Alexander Gauland eine Rede, in der er zur Geschlossenheit aufrief. In seinem Grußwort erklärte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, National- und Liberalkonservative sowie Nationalliberale würden ebenso zu...

