»Mauer, Stasi, Stacheldraht«

Drei Tage Berlin. Mitten in der Woche. Den Bus füllen eher ältere Herrschaften. Meist zurückhaltend in sanftes Beige gekleidet, ein Herr mit knallroten Sneakers auftrumpfend. Ihre Heimat: der Freistaat Sachsen, inzwischen Hort für Pegida-Schreihälse und martialische Aufmärsche der Partei »Der III. Weg« wie in Plauen. Eingeladen wurde die Reisegruppe von Sabine Zimmermann, erst SPD, inzwischen Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke. Das Programm verantwortet der Besucherdienst des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung.

In der Hauptstadt empfängt uns Frau M. vom Bundespresseamt. Bis dahin herrschte auf langer Fahrt allseits um sich greifende Schläfrigkeit, die nun gespannter Erwartung weicht.

Mittagessen. Jedes Mal gibt es für alle das gleiche. Das geht schneller, ein nichtalkoholisches Getränk ist frei. Wer’s schärfer will, muss selber zahlen.

Leichter Unwille bei der Fahrt zur Bernauer Straße. Vorbei an Biermanns ehemaliger Wohnung. Frau M...