Verdunkelung als Chefsache

Emily Haber ist inzwischen deutsche Botschafterin in Washington. Zum Zeitpunkt des Lkw-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 war sie Staatssekretärin im Bundesinnenministerium – und kümmerte sich wenige Wochen später persönlich darum, dass mögliche Zeugen, Mitwisser oder Mittäter so schnell wie möglich abgeschoben würden.

Mehrere Kontaktpersonen des mutmaßlichen Haupttäters Anis Amri, der vier Tage nach dem Anschlag von der italienischen Polizei erschossen worden war, sollten trotz laufender Ermittlungen einfach verschwinden. Nach Erinnerung von Steffi Öchsle, der Verbindungsbeamtin des BAMF im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern (GTAZ), ging es insgesamt um »fünf, sechs Personen«. Angeblich konnten sie weder etwas zur Aufklärung beitragen, noch war ihnen selbst eine Tatbeteiligung nachzuweisen.

Einer von ihnen war Bilel Ben Ammar, der zu diesem Zeitpunkt als Beschuldigter geführt wurde; sein ...