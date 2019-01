Winkler, Metzkes

Sowohl die vergangene Woche hier gewürdigte Katharina Thalbach als auch Angela Winkler wurden mit demselben Film weltbekannt. Volker Schlöndorffs Günter-Grass-Adaption »Die Blechtrommel« errang neben vielen anderen internationalen Preisen 1980 einen Oscar. Angela Winkler spielte Oskar Matzeraths Mutter. Schon 1975 hatte ihr Schlöndorff die Titelrolle in der Heinrich-Böll-Verfilmung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« gegeben. Damals drehte Angela Winkler einige Filme, die sich mit der Repression in der BRD gegen alles, was entfernt »links« war, während des sogenannten »deutschen Herbstes« richtete: Etwa »Messer im Kopf« von Reinhard Hauff, auch die Schlöndorff-Episode in »Deutschland im Herbst« (beide 1978).

Die gebürtige Templinerin wuchs in Erlangen auf und wurde ab 1971 unter Peter Stein an der Westberliner Schaubühne berühmt. Heu...