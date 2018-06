Es geht schlimmer

Bislang behaupteten sogar Politiker des Linksbündnisses Unidos Podemos, so zum Beispiel der EU-Abgeordnete Miguel Urbán bei seinem Besuch in Berlin im Jahr 2016, die bisherige Regierungspartei Partido Popular (PP) sei keine klassisch rechte Partei. Diese Behauptung ist umstritten, denn der PP betreibt eine Politik der Verachtung der Opfer der Franco-Diktatur und verfolgt einen verschärften Kurs gegen die »illegale Migration«. Trotz allem will sich der PP als »zur Mitte« gehörend und konservativ orientiert darstellen.

2013 spaltete sich von ihr ein ultrarechter Sektor ab und formierte sich zu einer neuen Partei: Vox. Die Partei ist gegen die EU, gegen die muslimische Migration und auf die traditionelle Familie ausgerichtet – sie definiert sich als »identitär«. Bei den letzten nationalen Wahlen erreichte sie mit dem Slogan »Spanien wieder groß machen«, der an Donald Trumps »Make America great again« erinnert, lediglich 57.000 Stimmen und bekam keinen Sitz i...