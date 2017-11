Der Mann im Mond

»Alle meine Freundinnen werden jetzt 50«, sagt der Sportressortleiter. Boris Becker heute auch. Wo es einmal mit ihm zu Ende gehen soll, weiß der einstige Strahlemann des deutschen Tennis jetzt schon: Natürlich in Wimbledon, wo einst alles begann. »Ich würde mir wünschen, dass ich hier auf dem Friedhof begraben werde. Nicht in Deutschland. Am liebsten hier.« Diesem Vaterland nicht seine Knochen.

Wenn Boris Becker zum 50. Geburtstag Bilanz »der ersten Hälfte des Lebens« zieht und vorausblickt, ist er längst am Ende seiner Reise angekommen. Und steht doch wieder am Anfang. Auch wenn Boris Franz Becker am 22. November 1967 in Leimen zur Welt kam, sein eigentlicher Geburtstag war erst 17 Jahre später, am 7. Juli 1985, an dem er als noch immer jüngster Wimbledonsieger in die Sportgeschichte einging. Becker sieht das heute genauso. 10 Millionen, 12 Millionen, 14 Millionen Menschen sahen Becker seit seinem ersten Wimbledonsieg im Finale gegen Kevin Curren beim T...