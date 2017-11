»Betroffene organisierten sich«

Sie sind Herausgeberin des Buches »30 Jahre Antifa in Ostdeutschland«, das bereits im Frühjahr erschienen ist. Die gleichnamige Tagung Anfang Dezember in Potsdam organisieren Sie mit. Woher rührt Ihr Interesse an dem Thema?

In den vergangenen Jahren sind in der Bundesrepublik einige Bücher zur Geschichte der Antifa erschienen. Behandelt wird darin die westdeutsche Seite. Eine Bestandsaufnahme und Analyse ostdeutscher Perspektiven und Besonderheiten, die mit dem Leben und der Sozialisation in einem sich als antifaschistisch verstehenden Staat zu tun haben, waren randständig oder fehlten gar komplett. Biographische Zugänge von Antifas wie etwa prägende Erfahrungen mit Nazigewalt und Bedrohung, waren im Osten oft andere als im Westen. Unser Buch hat neue Fragen aufgeworfen und Diskussionen angeregt. Wir greifen sie in der Tagung auf und bringen kritische Wissenschaft, Aktive und andere Interessierte zusammen. Wir wollen damit den Mängeln bei der Weitergab...