Die Zeit, in der Silvio Meier starb

Neben der traditionellen Berliner Demonstration zum Gedenken an Silvio Meier erinnert in diesem Jahr eine Veranstaltungsreihe zu dessen 25. Todestag an den Berliner Antifaschisten und Hausbesetzer, aber auch an die politischen Fragen seiner Zeit und Parallelen zu heute. Am 21. November 1992 war der damals 27jährige nicht zum ersten Mal mit rechter Gewalt konfrontiert. Anders als fünf Jahre zuvor, als Neofaschisten unter den Augen der DDR-Volkspolizei ein von ihm organisiertes Konzert in der Zionskirche gestürmt hatten, überlebte Silvio Meier den Angriff an jenem Tag nicht. Die Messerattacke im linksalternativen Stadtteil Friedrichshain wurde im Strafprozess 1993 als Totschlag gewertet, der 17jährige Haupttäter erhielt eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren – bei einer Verurteilung wegen Mordes hätten ihm zehn Jahre Gefängnis gedroht.

Bereits ein Jahr nach seinem Tod organisierte Silvio Meiers Umfeld eine Gedenkdemonstration....