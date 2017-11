Unmenschliche EU-Politik

Die Vereinten Nationen haben die Unterstützung der EU für die libysche Küstenwache beim Abfangen von Flüchtlingen im Mittelmeer scharf kritisiert. Dadurch sei die Zahl der Menschen deutlich gestiegen, die unter entsetzlichen Bedingungen in Haftzentren eingepfercht seien, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Raad Al-Hussein, am Dienstag in Genf. Viele werden nach eigenen Angaben von den Wachen geschlagen.

Italien und die EU unterstützen seit dem Sommer die libysche Küstenwache, die im Gegenzug Flüchtlingsboote an der Weiterfahrt nach Europa hindert und die Menschen in Libyen in Lager sperrt. Die EU-Politik ...