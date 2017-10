Marschak, Olgas

Wir können darauf wetten: Als einer der wenigen sowjetischen Filme wird im Jahresendprogramm des deutschen Fernsehens wieder »Die zwölf Monate« von 1956 gezeigt. Der Zeichentrickfilm von Iwan Iwanow-Wano ist ein Meisterwerk, dessen Drehbuch Samuil Marschak gemeinsam mit Nikolai Erdman schrieb. Marschak, der am Freitag 130 geworden wäre, half oft bedrängten Menschen wie Erdman, der unter Stalin in der Verbannung gelebt hatte und damals gerade erst rehabilitiert worden war. Auch der als »Kosmopolit« geschmähte Marschak war zeitweilig in Gefahr, aber sehr beliebt als Autor von Kinderbüchern. Die begleiteten nach 1945 in deutschen Übersetzungen Millionen von Kindern bei uns ins Leben: »Das Tierhäuschen«, »Die klugen Dinge«, »Die kugelrunden Brüder« und – auch als Hörspiel verbreitet – »Das Katzenhaus« mit der eitlen Fürstin Koschka. Marschak starb 1964 in Moskau. ...