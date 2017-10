In derselben Luft

So wie sie es spielen, merkt man sofort: Da hat kein Pianist mehr die tragende Rolle, weil er qua Steinway-Flügel allemal der Klangmächtigste ist; und die drei anderen mühen sich auf modernen Instrumenten nicht mehr unermüdlich, um dynamisch Schritt zu halten, wobei Nuancen und Grenzbereiche des Klanglichen und Dynamischen keine Chance mehr haben.

»Sie«, das sind der belgische Geiger Sigiswald Kuijken, einer der Mitverursacher des Aufblühens historischer Aufführungspraxis in Europa, und seine Kinder, die Töchter Sara Kuijken an der Bratsche, Veronica Kuijken am Hammerflügel und – eines der vielen künstlerischen Adoptivkinder Kuijkens – der Cellist Michel Boulanger.

Mit dem ersten Ton des Es-Dur-Werks KV 493 auf ihrer neuen CD mit den beiden Klavierquartetten Mozarts wird deutlich: Da spielen drei autonom sich in den Gesamtklang einfügende Streicher und die Pianistin am Hammerflügel, die nach der Dämpferaufhebung einen wunderbar kurzen, von Pedalisierungst...