Im Tiefparterre

Hoch kochten die Emotionen am Wochenende im Erfurter Steigerwaldstadion. Markus Wollenweber hieß der Mann, der die Wallungen bei den Gastgebern auslöste und der nach Spielende den Platz nur unter dem Schutz von Regenschirmen verlassen konnte. Wollenweber trug zwar ein gelbes Trikot, war aber eigentlich der Mann in Schwarz. Und einen ebensolchen Tag hatte er als Leiter der Partie zwischen RWE und dem SC Paderborn erwischt, übrigens sein erster Einsatz als Drittliga-Referee. Selbst SCP-Trainer Steffen Baumgart gab nach dem Abpfiff zu: »Es tut mir leid für Erfurt. Es gab heute einige Situationen, die klar gegen sie gepfiffen wurden« und ging ins Detail: »Beim Tor für uns war der Ball vorher klar im Aus. Zudem hätte Erfurt in der 90. Minute einen Elfmeter bekommen müssen.«

In der Tat waren es gleich mehrere Schied...