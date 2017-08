Winterkorn soll es gewusst haben

Ein inhaftierter ehemaliger Ingenieur der VW-Tochter Audi hat ausgepackt. Seine Vorgesetzten wussten viel früher von der Manipulation von Dieselfahrzeugen als sie zugegeben haben. Der in München in Untersuchungshaft sitzende Giovanni P. habe über seine Anwälte Walter Lechner und Klaus Schroth ein 28seitiges Papier vorgelegt, indem über Mails, Sitzungen und Vorträge des Konzerns aus Ingolstadt zwischen dem 8. März 2006 und dem 10. Juli 2014 informiert wird, berichtete die Süddeutsche Zeitung am Montag. Das Dokument liegt nun in der Hand der Staatsanwaltschaft München II. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts, Audi habe in den USA systematisch betrogen. 80.000 Käufer seien mit dem falschen Versprechen geködert worden, saubere Autos geliefert zu bekommen.

Bereits am 9. Oktober 2006 soll ein leitender Motorenentwickler bei Audi mehrere Führungskräfte über das Grundproblem des Dieselfiltersystems Adblue informiert haben. Darunter auch den damaligen ...