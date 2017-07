Trump erinnert sich

Anscheinend hat Donald Trump in der Nacht zum Dienstag frühere Pressemeldungen bestätigt, die besagen, dass er die Einstellung eines geheimen CIA-Programms zur Unterstützung syrischer Rebellen angeordnet habe. Darüber hatte die Washington Post erstmals am vorigen Mittwoch berichtet. Die Einschränkung »anscheinend« ist notwendig, weil der Tweet des US-Präsidenten Klarheit vermissen lässt.

Der Wortlaut der Kurzmitteilung: »Amazons Washington Post hat die Fakten über meine Beendigung der massiven, gefährlichen und verschwenderischen Zahlungen an syrische Rebellen, die gegen Assad kämpfen, fabriziert.« – Die Erwähnung von Amazon ist eine in diesem Zusammenhang nicht interessierende Anspielung auf die Besitzverhältnisse der Tageszeitung. Aber warum spricht Trump von fabrizierten Fakten, wenn er den Inhalt der sechs Tage alten Meldung als wahr anerkennen will?

Dem Bericht der Washington Post vom 19. Juli zufolge soll...