So frisch kein Bad

Bertolt Brecht galt lange als Frauenverschleißer schlechthin. Ein solcher war aber eher Lion Feuchtwanger, wie aus Manfred Flügges Biographie über dessen Frau Marta (Aufbau-Verlag, 2008) hervorgeht. Merkwürdigerweise hat man es Feuchtwanger nie besonders übel genommen, dass er unablässig auf Abenteuersuche war und, nur zum Beispiel, seine berüchtigte Reportagereise in die Sowjetunion, auf der er sich überzeugen ließ, dass die Moskauer Prozesse von 1937 ordnungsgemäß abliefen, nicht mit der Ehefrau, sondern mit zwei geliebten Sekretärinnen antrat. Brecht hatte vergleichsweise wenige Partnerinnen und »verschliss« sie keineswegs, sondern liebte sie auch dann noch weiter, wenn er ein Liebesverhältnis mit einer anderen Frau begann. Seine Fürsorglichkeit in den schon länger bestehenden Beziehungen ließ dabei nicht nach. Vielleicht wurde Brechts Verhältnis zu den Frauen deshalb so stark skandalisiert, weil er einen Gegenentwurf zur »seriellen Monogamie« verwirkl...