»Wir nennen das Sozialismus«

Während bundesdeutsche Politiker und Medien brennende Barrikaden, Mülltonnen und Autos in Hamburg als »terroristische Gewaltorgien« bezeichnen, verharmlosen sie gleichzeitig den seit Monaten brandschatzenden und mordenden rechten Mob in Venezuela als legitime »Opposition«. Dieser Widerspruch und die Vorgänge beim G- 20-Gipfel seien in seinen Augen vor allem Ausdruck des Klassenkampfes, sagte Carolus Wimmer, Internationaler Sekretär der Kommunistischen Partei Venezuelas (PCV), am Freitag abend auf einer Podiumsdiskussion in Hamburg-Billstedt. Die DKP hatte zu der Veranstaltung unter dem Motto »Alternativen zu G 20 – Alternativen zum Imperialismus« neben Wimmer auch Vertreter kommunistischer Parteien aus Belgien, Portugal, Schweden und Tschechien eingeladen.

Im Auftreten von Ministern, Polizei und Armee beim G-20-Gipfel sieht Wimmer einen weiteren Beweis dafür, dass die meisten der in der Hansestadt versammelten Staats- und Regierungschefs bereit sind, ihre ...