Stromboli

Vorher gibt es eine schöne Doku über, dann den wohl schönsten Film mit Ingrid Bergmann. Auf der Flucht vor den Deutschen hat die junge Litauerin Karen Björsen mit einem gefälschten Pass den Zweiten Weltkrieg überlebt. In einem Flüchtlingslager lernt sie den italienischen Soldaten Antonio kennen, der sich in Karen verliebt und sie heiraten will. Karen willigt ein und zieht mit ihm auf seine Heimatinsel Stromboli. Und da scheint nicht nur die Sonne. Mit Ingrid Bergman (Karin Björsen), Mario Vitale (Antonio). I/USA 1950. Regie: Roberto Rossellini.

3sat, Sa., 22.00

Miami Vice

Action, klar. Aber auch schön getanzt wird hier. Weil FBI-Agenten bei einem Undercovereinsatz starben, ermitteln die Cops Crockett und Tubbs verdeckt. Um den Maulwurf und Drogenabnehmer in Südflorida ...