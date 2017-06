»Soldat des Friedens«

Auf der Trauerfeier für den am 2. Mai verstorbenen Armeegeneral a. D. Heinz Keßler am Mittwoch in Berlin sprach auch Patrik Köbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP). Ein Auszug aus seiner Rede:

(...) So traurig der Anlass ist, ist es mir zugleich eine Herzensangelegenheit, dem Kommunisten, dem Friedenskämpfer, dem Freund Heinz Keßler bei diesem endgültigen Abschied die Kampfesgrüße und die Anteilnahme der DKP zu überbringen.

Heinz hat in der Tat bis zum letzten Atemzug für eine Welt des Friedens und des Sozialismus gekämpft. Es ist noch kein Jahr her, da war die DKP mit Aktionstagen dabei beim vielwöchigen Protest der Friedensbewegung gegen Atomwaffen. Sie sind stationiert in Büchel in Rheinland-Pfalz. (...) Bei dieser Aktion gab es eine historische Besonderheit. Per Video erhielten wir den Gruß und die besten Kampfeswünsche eines ehemaligen Verteidigungsministers, eines wahren »Soldaten des Friedens«. (...)

Welch wichtiger B...