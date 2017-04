Lkw im Kopf

Mönchengladbach. Vor dem DFB-Pokalhalbfinale wollten die Anhänger der Gladbacher Borussia eine 3.000-Quadratmeter-Fahne ausrollen, begleitet von einer aufwendigen Choreographie. Das alles war minutiös vorbereitet, aber dann kam die Reinigungsfirma und entsorgte die zurechtgelegte Blockfahne im Müll. Am Ende eines dennoch stimmungsvollen Abends stand ein dazu passendes Ergebnis: 1:1 (1:1, 1:1) n. V., 6:7 i. E.

In den ersten 45 Minuten spielten nur die Gäste von Eintracht Frankfurt. Nach einem langen Querpass von Timothy Chandler auf Taleb Tawatha gingen sie in Führung, Tawatha zog aus 16 Metern mit links und solcher Wucht ab, dass Gladbach-Keeper Yann So...