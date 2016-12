Der Knopf, der Klick und die Hose

Halb Deutschland schnallt sich schon mal auf dem Fernsehsessel an: Mit der Qualifikation für den Auftakt in Oberstdorf beginnt am Donnerstag (16.15 Uhr/ZDF und Eurosport) die 65. Vierschanzentournee. Sven Hannawald, der 2001/02 als bisher einziger alle vier Springen gewinnen konnte und dem Tourneezirkus bald darauf ausgebrannt den Rücken kehrte, ist als Eurosport-Kommentator erstmals wieder nah am Geschehen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom Dienstag sinnierte er über die aktuellen Probleme des Vorjahresüberfliegers Peter Prevc: »Vielleicht ist es auch sein kleiner Bruder, der ihn teilweise deklassiert. Dann willst du es mit aller Macht wissen, und dann ist der Fluss weg. Peters Aufgabe wäre es, seine Lockerheit beizubehalten.« Oder zurückzugewinnen.

Deklassiert wurde der Slowene in diesem Jahr von seinem jüngeren Bruder Domen gleich beim ersten Weltcup-Springen Ende November im finnischen Kuusamo. Weil beide Brüder dort am zweiten Wettkampftag...