Ankara bildet Dschihadisten aus

Die türkische Armee und der türkische Geheimdienst MIT versorgen islamistische Gruppen in Syrien mit Geld, Waffen, Ausbildung und Informationen. Die Milizen unterhalten zudem Camps im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Die Unterstützung war so auffällig, dass zeitweise selbst bürgerliche Blätter wie Cumhuriyet und ihr damaliger Chefredakteur Can Dündar über Lkw-Kolonnen mit Lieferungen für die Dschihadisten berichteten. Spätestens seit diesen Veröffentlichungen ist die Zeitung im Fadenkreuz der türkischen Justiz, wie auch die neuerlichen Festnahmen von Cumhuriyet-Mitarbeitern zeigen.

Am Montag berichtete die kurdische Nachrichtenagentur Firat über Ausbildungscamps in der türkischen Provinz Hatay. Laut den Angaben einer nicht namentlich genannten Quelle aus dem türkischen Militär sollen Mitglieder der Fatah-Al-Scham (ehemals Al-Nusra-Front) und von Ahrar Al-Scham aus der nordsyrischen Provinz Idlib mit gepanzerten Fahrzeugen und in Begleitung von Spezialeinhei...