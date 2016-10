Lückenhaftes Gesetz

Der Grundsatz »gleiches Geld für gleiche Arbeit« sollte eine Selbstverständlichkeit sein, gilt aber in der BRD nur sehr eingeschränkt. Dort wo Beschäftigte über einen Tarifvertrag einen kollektiven Schutz genießen, kommt er eher zum Tragen. Allerdings nimmt die Tarifbindung kontinuierlich ab und lag im vergangenen Jahr nur noch für 59 (West) beziehungsweise 49 Prozent (Ost) der Beschäftigten. Einen Schritt, die Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen herzustellen, ist Bundesfami­lienministerin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag gegangen. Nach langem Zerren in der Koalition legte sie einen Entwurf für ein Gesetz zur Entgeltgleichheit vor, der nun in die Abstimmung zwischen den Ressorts gegeben wird.

Demnach sollen Beschäftigte in einem Betrieb mit mindestens 200 Beschäftigten einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, wieviel Kollegen verdienen, die die gleiche oder eine vergleichbare Arbeit machen. Dieses Recht besteht, wenn mindestens sechs Personen i...